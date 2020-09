/ / (video) EN MODO ARENGA: CARRIÓ ASEGURÓ QUE "LA GENTE VA A SALIR A SAQUEAR"

Como dijo Churchill en medio de la guerra y perdiéndola, "hasta la victoria final" pic.twitter.com/yMrzt0yRkQ September 8, 2020





Asimismo, opinó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “va por todo” y dijo que la “estrategia judicial” es comandada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. “Yo la conozco a Cristina y no para. Va por todo. Nadie puede quedar en manos de una persona que no puede parar, que comete actos en contra de la Constitución”, arremetió la líder de la Coalición Cívica-ARI.En igual tono, expresó en una visita a los estudios de Todo Noticias que “esto es un golpe. Es un acto de fuerza, y no con la fuerza militar sino con violencia institucional”. Cristina “quiere voltear al Presidente. ella quiere tener el dominio; ella está encarcelada en el resentimiento y el odio. No mira otra cosa que ese objetivo, que es dominar al Poder Judicial”, añadió la diputada nacional con mandato cumplido.En igual tenor, disparó: “Cristina es Juan Domingo Perón. A Perón lo sacan del Gobierno y provoca la marcha del (17 de octubre) de 1945. Ahora la gente va a salir a saquear. Creo que hay saqueos programados por Cristina”.“Necesitamos coraje y valentía. No podemos contrarrestar con una estrategia violenta, sino con la no violencia. Hay que hacer todo por vía del derecho. No vamos a ser golpistas. Todo esto está avalado por el Papa. Le mandé a decir a (el cardenal Mario) Poli que pare, él recibió a los corruptos”, fustigó.Consultada por la sesión en Diputados en que oficialismo y oposición no lograron acordar cómo llevar adelante el debate, Carrió dijo que “Massa hizo un acto de fuerza institucional con la complicidad de Roberto Lavagna y el bloque de izquierda”. Finalmente, advirtió que no descarta “la desobediencia civil” y se dirigió “al otro pueblo, al que vota a Cristina: no podemos ser una Venezuela partida, tenemos que recuperar el Estado de derecho”.