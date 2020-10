/ / COVID-19: "SÁENZ PEÑA ESTÁ COLAPSADA. LA GENTE SE VA A MORIR SIN CONSEGUIR UNA CAMA. ESTO VIENE PARA LARGO"

“En Sáenz Peña los pacientes de Coronavirus mueren sin conseguir internación y está colapsada”, aseguró el doctor Ricardo Pardo, Director del Instituto Clínica Santa María e integrante del Comité Sanitario de Emergencia de Sáenz Peña. Pardo está aislado ya que su hija también se contagió de Covid 19 y él mismo está aislado por contacto estrecho.

Pardo relató que “El gobernador dijo que están por habilitar doce o quince camas más esperando algún equipamiento. No sé con qué personal lo manejarán, porque acá no es cuestión de equipos, ni de medicamentos, es una cuestión de personal médico, paramédico, sanitario, kinesiólogos, enfermeros, el recurso humano”. Calificó “de muy mal gusto” que el Comité de Emergencia Sanitaria de Resistencia ,acapare el procesamiento de la información de Sáenz Peña

¿Cómo tomaron que Resistencia realizara el seguimiento de los casos en Sáenz Peña después de siete meses del trabajo del Comité?

–“De muy mal gusto, muy mal cayó. En algún momento les dije a los periodistas que nos sentíamos solos, solamente el doctor Alejandro García colaboraba con nosotros, (fue el único que nos tendió una mano, en la medida de sus posibilidades, algunas las hemos resuelto en forma privada) pero de los otros integrantes nunca tuvimos respuestas a las inquietudes que nosotros presentábamos, de todas las personas que pertenecen al comité que son varias”.

Nos miran como bichos raros a los saenzpeñenses…

–“No sé decirte, no quiero creer que sea una cuestión política, pero esperábamos otra respuesta, otra atención, soluciones”.

–“El personal de Salud del Hospital, de la UNCAus y de todas las instituciones que están atendiendo pacientes, están absolutamente desbordados, agotados física y psicológicamente y con el miedo lógico de contraer esta enfermedad. Estamos expuestos”.”

La línea de abajo falló

–“El gobernador es un hombre ejecutivo, me sorprende, la línea de abajo falló, yo me hubiera manejado de otra manera. Yo hubiera instado a todas las instituciones sanatoriales, a todos aquellos centros que quieran colaborar para atacar todos en conjunto, pero es mi visión”.

–“En principio se planteó que sólo el Hospital 4 de Junio y la UME recibirían pacientes COVID, pero sabíamos desde el principio que se iba a desbordar. Desde la Clínica Santa María estábamos por atender algunos casos, de hecho ayer atendimos uno, con cirugía y todo, pero lamentablemente se nos rompió un ascensor y tenemos una semana postergados, hasta que se reponga el equipo”.

Esto viene para largo

–“Debemos prepararnos porque esto viene para largo, hay muchos casos, la gente está cansada, no se cuida y después del Día de la Madre aparecieron un montón de casos. Hay profesionales que se cuidan mucho, pero lo mismo les pegó la enfermedad. En la institución tenemos bastante personal afectado, aún cuando en la clínica se cuidan y afuera van a jugar al fútbol o con los amigos y esto nos está complicando”.

Sáenz Peña está colapsada

-“Sáenz Peña está colapsada, anoche en el Comité dije que no hay camas. La gente se va a morir sin conseguir una cama. Hubo un paciente de Villa Berthet por el que me llamó el intendente Honcheruk, luego ellos, yo estaba en mi casa. El problema es que no hay camas, intentamos derivarlo a todas las instituciones y no tenían cama. Un paciente con comorbilidades, pero no pudimos derivarlo a ningún lado. El Hospital Perrando también está desbordado. Lo dejamos internado en la institución, pero falleció a las 23. En el examen que se le hizo dio negativo, pero en la placa de la tomografía que le hicieron, la terapista dijo que para ella era COVID positivo, a veces suele suceder, da negativo y la tomografía indica otra cosa”.

-“Nosotros estamos atendiendo, el dr Acevedo habló con la Dra. Sosa, la Dra. Forcillo y el Dr. Pauli para incrementar la metodología y el personal, estamos viendo como preparamos para comenzar a atender pacientes COVID una vez que terminen de instalar el ascensor”.

Llamé dos veces al gobernador, no me atendió

-“Llamé dos veces al señor gobernador, no me atendió, antes lo hacía, pero bueno. Nos tenemos que defender entre nosotros nomás, pidiendo a la población que se cuide, porque de esta manera nos cuidamos nosotros. Me toca estar aislado, sin síntomas, por lo que estoy esperando que el infectólogo me diga: tenés que volver”.

Nota enviada el 20 de octubre por el Comité de Emergencia de Sáenz Peña

Surge de la información del Comité, es que desde la semana pasada el grupo de profesionales que Ad Honorem disponían de su tiempo en pos de comunicar y seguir los pacientes diagnosticados con la enfermedad COVID-19, fueron relevados en ese accionar por un grupo médicos y enfermeros a cargo de las Dras. Rotela y Martínez Guarino que desde Resistencia realizaran esa tarea triangulando con los servicios de la ciudad para bregar por la salud de los pacientes ya diagnosticados activos en la pandemia.

*Se recuerda a los lectores que hace una semana es el Ministerio de Salud de la Provincia quien se ocupa de informar y realizar el seguimiento de los casos positivos de COVID-19 que existen en Sáenz Peña desde Resistencia y eso es lo que molestó al Dr. Pardo, ya que no hay respuestas desde el Ministerio de Salud. Incluso informaron que hay pacientes que esperan hasta cuatro días para recibir el resultado de su hisopado.

