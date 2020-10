/ / EL CHAQUEÑO PALAVECINO SOBRE EL COVID: "ESTO NO ES JODA"

"Mi mensaje es que lo tomen en serio, esto no es joda", afirmó el Chaqueño Palavecino. El convocante cantor salteño fue dado de alta y se recupera del coronavirus en su casa de Rosario de Lerma.

“La verdad que atravesé momentos difíciles, uno jamás imagina que te puede pasar a vos, pero te llega y ahí te enfrentás a otra realidad. Mi situación fue crítica, la pelea no fue fácil pero finalmente le ganamos a este maldito bicho. Me sentí muy contenido en el Imac (Instituto Médico de Alta Complejidad), los doctores actuaron a tiempo y con sobrada profesionalidad; también las enfermeras y todo el personal del mencionado instituto. También quiero agradecer a la Mutual de Sadaic, por intermedio del cantante Miguel Angel Robles; además de una gran cantidad de personas que rezaron por mi recuperación. Seguramente me olvido de muchos, pero vaya mi abrazo fraterno y de gratitud para todos”, resaltó el Chaqueño, recientemente recuperado de coronavirus.

“Mi mensaje es que lo tomen en serio, que esto no es joda, cuando entrás en un cuadro te venís en picada rapidísimo. Así que a cuidarse”, pidió el folclorista que el pasado 12 de septiembre había recibido el resultado positivo del Covid-19.

Si bien en un comienzo se mantuvo en aislamiento en su casa en Rosario de Lerma, Salta, el jueves 17 y tras leves desmejorías en su estado general, el equipo médico decidió internarlo dado que en una tomografía encontraron una leve infiltración en el pulmón.

Así fue que permaneció 11 días internado en el área de terapia donde ingresó en un estado complicado, con oxígeno y donde recibió dos tratamientos: una única transfusión de plasma y un tratamiento intensivo con ibuprofenato de sodio inhalado, lo cual fue generando mejoras constantes en su estado.

“Debemos tomar conciencia con respecto a la enfermedad. Yo lo viví en mi propio cuero: y hay gente que se salva y otra no; yo vi gente joven irse y gente grande quedarse”, enfatizó el convocante artista folclórico. Cabe recordar que, el Chaqueño Oscar Esperanza Palavecino, debido a la situación que atrevesó en las últimas semanas, no pudo participar de la Fiesta Nacional de la Nuez, en San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán. El hombre del Chaco salteño ya realizó dos recitales por streaming, con amplia repercusión de los amantes del folclore.

FUENTE Y FOTOS: El Tribuno