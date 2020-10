/ / (video) SEGÚN CIPOLINI EL TRABAJO DE DIPUTADO "ES INHUMANO, NO SE PUEDE TENER EL CUERPO POR 15 HORAS DEBATIENDO"

"Sesionar por más de 15 horas es inhumano" se quejó el diputado chaqueño Gerardo Cipolini, exintendente de Presidencia Roque Sáenz Peña; en alusión al debate por el Presupuesto Nacional realizado anoche.

Lograr la media sanción al presupuesto 2021 les llevó a los Diputados nacionales más de 15 horas de debate, considerando el tiempo empleado para la aprobación. En ese contexto el Diputado Nacional Gerardo Cipolini aseguró que “el presupuesto se aprobó en una sesión inhumana, porque la verdad que no se puede tener al cuerpo por 15 horas dispuesto a aprobar una herramienta que todos reconocemos como fundamental para la administración”.

A lo largo del debate, los diputados de la oposición señalaron que no creen que se cumplan las proyecciones establecidas en el presupuesto y en relación a esta posición, Cipolini manifestó que “como interbloque acordamos que no nos íbamos a oponer al presupuesto que fue enviado, porque somos conscientes que el Poder Ejecutivo necesita el presupuesto, pero sí nos íbamos a abstener porque el contenido del presupuesto dicta mucho de lo que imaginamos va a ser la realidad”. sostuvo el Diputado Nacional

“Pensamos que es una expresión de deseo y ojalá se cumpla, porque todos queremos que el país se ponga de pie, pero hemos sido mal administrados a lo largo de la historia de la Argentina, considero que el comienzo de la decadencia argentina arrancó en 1930 con el golpe de José Félix Uriburu, abriendo el camino a lo que nos ha ocurrido hasta la actualidad”, analizó; consultado sobre porqué consideran que el Presupuesto no cumplirá con los objetivos.

Y en relación a esto señaló que “imaginar un dólar a finales del año que viene a 100 pesos parece no responder a la realidad,además el programa tiene ajustes significativos, por ejemplo, no se esclarece como se va ajustar los haberes de los jubilados, al igual que se pretenden incrementar tasas impositivas, como el incremento de la tasa de fiscalización al transporte de carga y de pasajeros, medidas con lo que no coincidimos”. precisó Cipolini

“Como bloque dimos acuerdo y presencia para que el presupuesto se apruebe, pero marcando las disidencias” y en este sentido agregó “votamos algunas cuestiones a favor, como el capítulo de obras públicas para el Chaco porque nos parecía importante, aunque no tiene muchas asignaciones específicas, se habla del puente para unir Paraguay con Las Palmas y de la continuidad del gasoducto, que son dos cosas muy importantes”.

“También votamos a favor, a un reclamo de mucho tiempo de los trabajadores tabacaleros por la acreditación automática de los fondos que les corresponden a las cooperativas en relación a lo recaudado por el Fondo Nacional del Tabaco”, indicó el Diputado Nacional por Chaco.

Por último, Cipolini remarcó la cantidad de horas que debieron afrontar para llegar a la media sanción. “Yo por mi parte manifesté mi reclamo, ya que me pareció y parece inhumano estar tanto tiempo sesionando, sobre todo teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados está integrada por personas adultas, deberían haberse previsto dos sesiones”, finalizó.

FUENTE, FOTOS Y MULTIMEDIA: Diario 21