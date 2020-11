/ / ACUSAN DE EVASIÓN IMPOSITIVA AGRAVADA AL EMPRESARIO OSCAR KOROVAICHUK: FUE CITADO A INDAGATORIA

Citaron a indagatoria al empresario chaqueño Oscar Korovaichuk acusado de evasión impositiva agravada.

La jueza Federal, Zunilda Niremperger, citó a prestar declaración indagatoria al empresario chaqueño, Oscar Korovaichuk, en el marco de la causa en donde se lo investiga por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta agravada y asociación ilícita fiscal.

El llamado de la magistrada fue realizado a solicitud del fiscal Patricio Sabadini. El mismo se realizará el 1 de diciembre a las 11 de la mañana. También están citados por la misma causa y para el mismo día, Cristian Idelfonso Zavala; Roger Felicetti, en calidad de socio y socio gerente de la firma Licores del Nordeste SRL y la esposa de Korovaichuk, Miriam Marastoni.

¿De qué se los acusa?

Se sospecha que pretendían vaciar la sociedad para no pagar impuestos adeudados por un monto millonario. Cabe recordar que estas actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia penal formulada ante la Fiscalía Federal por Miriam Soledad Deniz, en calidad de apoderada de la AFIP-DGI, luego de haberse detectado “inconsistencias” respecto a ingresos declarados en relación a las acreditaciones bancarias de Zavala.

Los ingresos declarados, según su resumen de declaraciones juradas de Ganancias, fueron: en 2013 $117.107,55; en 2014 $205.211,17; en 2015 $85.952,35 y en 2016 $293.569,94. En tanto, en 2017 no revela ingresos.

En cuanto a las cuentas bancarias se registraron importantes montos de acreditaciones anuales: en 2012 $95.994.016; en 2013 $95.605.566; en 2014 $133.563.925; en 2015 $150.659.926; en 2016 $180.690.876 y en 2017 $227.021.647. En tanto, hasta octubre de 2018, y sólo por ese año, registró acreditaciones por $198.459.921.

Zavala figura como socio integrante de las personas jurídicas: LICORES NORDESTE S.R.L. y CITRICOLA MONTECASEROS SRL. Teniendo en cuenta las inconsistencias observadas la AFIP-DIG generó la orden de intervención para verificar la actividad de Zavala. El 29 de junio de 2018, reconoció ser el titular de las cajas de ahorro y cuentas corrientes en Banco ICBC, Banco Santander Rio SA, Banco Patagonia y Nuevo Banco del Chaco SA.

Y aseguró que las acreditaciones fueron giros comerciales de la firma LICORES NORDESTE S.R.L., y que la apertura de una cta. cte. en el NBCH fue a pedido de la misma firma, para el giro comercial de la empresa, “ya que la empresa antes mencionada tenía algún impedimento impositivo para operar con entidades bancarias”.

La AFIP/DGI concluyó que los importes de las acreditaciones de las distintas cuentas bancarias bajo la titularidad del fiscalizado, eran depósitos emergentes del giro comercial de la firma LICORES NORDESTE S.R.L., que además posee millonarias deudas con la AFIP-DGI Organismo, gran parte de la cual se encuentra en procesos de ejecución fiscal.

El organismo de control concluyó que Zavala, en pleno conocimiento de la existencia de reclamos judiciales por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de la empresa que representa, y con clara y expresa intención de eludir la acción de cobro del organismo, implementó un mecanismo tendiente a desviar los activos líquidos de la empresa, frustrando las acciones de cobro intentadas.

La maniobra denunciada se suma a la manifiesta impotencia patrimonial de la firma LICORES DEL NORDESTE SRL, acreditada con las constancias del legajo correspondiente a la firma, del que surge que la contribuyente registra sólo bienes muebles registrables íntegramente amortizados.

El patrimonio neto de la firma al cierre del ejercicio comercial 2017 resultaba negativo conforme se desprende de las declaraciones juradas presentadas. En cuanto a la integración societaria, la firma LICORES DEL NORDESTE S.R.L. registra como Gerente titular a Roger Javier Felicetti.

La denuncia también señala que existen suficientes indicios para sostener -prima facie- que el control económico y decisiones societarias se mantiene, a la fecha de los hechos relatados, en manos de quienes fueran socio fundador de la firma y su cónyuge: OSCAR JUAN KOROVAICHUK y MIRIAN SUSANA MARASTONI. La firma desde el año 1999 aproximadamente y hasta el año 2007 perteneció en un 99% a la Sra. MIRIAN SUSANA MARASTONI, cónyuge del Sr. KOROVAICHUK. En el año 2007 la Sra. MARASTONI transfiere (vende) su paquete accionario al Sr ROGER JAVIER FELICETTI, quien no exponía capacidad económica para adquirir las acciones valuadas en $ 4.000.000,00.

Insolvencia

Luego de describir las operaciones que se fueron registrando año a año, se encuentran una adecuación normativa en el tipo penal de “insolvencia fiscal fraudulenta agravada por el número de partícipes”- art. 10 y 15 inc. b) del Régimen Penal Tributario -Ley 24.769- y “asociación ilícita fiscal” previsto por el art. 15 inc. c) del mismo cuerpo normativo, imputables a los Sres. Cristian Idelfonso ZAVALA, Roger Javier FELICETTI; Oscar Juan KOROVAICHUK, y MIRIAM SUSANA MARASTONI, en calidad de coautores, (art. 45 del C.P.) sin perjuicio de que en el curso de que en la presente investigación se determine conculcada alguna otra norma sustantiva.

Sintetiza entonces que, la firma Licores del Nordeste adeuda millonarias sumas de dinero al fisco en concepto de impuestos nacionales, muchas de las cuales están en proceso judicial de ejecución fiscal en procura infructuosa de cobro, en tanto que la empresa recurre permanentemente a planes de facilidades, los que por falta de pago caducan y son refinanciados.

A sabiendas de esta cuadro de situación, los responsables de la firma Licores del Nordeste expresamente manifiestan que la apertura de cuentas bancarias a nombre de los socios, a las cuales se han desviado, de manera ininterrupida desde el año 2012, exorbitantes sumas de dinero de la firma en cuestión, se efectuaron con el solo fin de eludir responsabilidades patrimoniales derivadas incumplimientos fiscales, puntualmente embargos intentados en el marco de las ejecuciones fiscales iniciadas por la AFIP-DGI.

“A la par, surge plasmado un proceso de insolventación que a través de los años determinó el vaciamiento e incapacidad patrimonial de la persona jurídica, el que entiendo se inició con la venta simulada del paquete accionario de la Sra. Marastoni al Sr. Felicetti –persona insolvente que abonó las cuotas con fondos de la misma sociedad- posteriormente la venta simulada del inmueble de propiedad de la firma que regresa tiempo después al grupo económico liderado por Korovaichuk- Marastoni- y que siguió siendo alquilado a Licores del Nordeste SRL”, señaló Sabadini al solicitar la apertura de la causa.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día