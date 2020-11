/ / ASEGURAN QUE LA VACUNA RUSA TIENE UNA EFICACIA DEL 95%

Los datos recogidos en el estudio sobre los voluntarios mostraron que la vacuna Sputnik V era más efectiva de lo que se pensaba, según los creadores. Afirman que no se registraron efectos adversos.

Los cálculos preliminares de la eficacia se realizaron a partir de los datos de 18.794 voluntarios y serán publicados en una de las principales revistas científicas internacionales, agregaron. Asimismo, cuando finalice la tercera fase de los ensayos clínicos, se otorgará acceso al informe completo.

BREAKING: Second interim analysis of clinical trial data showed a 91.4% efficacy for the #SputnikV vaccine on day 28 after the first dose; vaccine efficacy is over 95%

42 days after the first dose.



