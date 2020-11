/ / AXEL KICILLOF NO DARÁ SUBSIDIO DE 50 MIL PESOS A USURPADORES

Lo confirmaron a Perfil desde el gobierno bonaerense. "Lo que hicimos fue actualizar los montos y los topes", explicó Andrés "Cuervo" Larroque.

Ante esto, desde la provincia que gestiona Kicillof, confirmaron a Perfil que los usurpadores no pueden aspirar al beneficio. "No se aplicó. No es un instrumento para la gente que toma", explicaron. "La provincia de Buenos Aires tiene un esquema de subsidios que se generó en 2007. Se habían actualizado los topes de montos por última vez en 2009, por lo que había un retraso, porque iban de $7500 a $30.000. Lo que hicimos fue actualizar los montos y los topes", explicó Larroque en declaraciones a la radio AM 750. "Es un subsidio destinado a situaciones muy críticas. No está pensado para nada como un subsidio generalizado, pero rápidamente, al verlo en el Boletín Oficial, ciertos medios informaron mal y generaron confusión", completó el ministro al referirse al Programa de Asistencia Crítica y Habitacional, cuyos nuevos montos marca el decreto 938/2020, que se publicó en el Boletín Oficial el pasado martes.

Kicillof remarcó esta mañana que "lo que pasó en Guernica" fue "doloroso" pero consideró que el problema habitacional "no se soluciona con tomas" sino con "políticas públicas" y aseguró que no hubo heridos entre los usurpadores producto del operativo policial del desalojo. El mandatario bonaerense puntualizó que "es algo que no se soluciona con tomas", sino que "se soluciona con políticas públicas". "El 85 por ciento de los censados consiguió una solución", agregó el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Sobre el operativo, defendió el accionar de la Polícia Bonaerense. "La policía no quemó casillas. Yo no decidí ni el desalojo ni que se produjera la toma. Fue un operativo que consiguió que no hubiera ni un muerto", aclaró, en tanto que sostuvo que "se armaron tres refugios transitorios para las personas que salieron de la toma".

"Este programa asistirá a aquellas personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad social dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires", se indica en el quinto punto de los anexos al decreto. ¿De dónde saldrá el dinero? De un fondo de $54 millones hasta fin de año, que, según publicó La Nación, se obtendrá de las rentas generales de la provincia o de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

