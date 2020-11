/ / CHACO: MÁS DE 100 DOCENTES SIN CARGO RECLAMAN CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DEL AÑO PASADO

"Todos los años los docentes sin cargo hacen una capacitación que brinda el MECCYT a través de la Dirección de Capacitación. Esa capacitación le brinda 3 puntos a los docentes. El año pasado fue virtual. Los gremios se encargaron de dictarlas entre octubre y diciembre, pero lamentablemente hasta este 11 de noviembre los certificados no aparecen. Somos más de 100 docentes sin cargo de toda la provincia que tenemos el mismo problema", lamentaron.

Los trabajadores de la educación remarcaron a Periodismo365 que reclaman lo que les corresponde. "Pasó ya mucho tiempo y no tenemos esos 3 puntos que nos ganamos con mucho esfuerzo. Ya reclamamos a cada gremio y ellos nos contestaron que enviaron las listas de aprobados al Ministerio para que se encargue de confeccionar los certificados y enviarlos a los docentes por correo electrónico. Nunca los mandaron. Después anunciaron que los podíamos descargar de la plataforma virtual Tu Gobierno Digital a través de una aplicación de la Dirección de Capacitación pero resulta que tampoco podemos descargarlos. El mismo sitio nos dice que no están los certificados y ahora ya no sabemos a quienes reclamar porque todos se lavan las manos. Éste viernes 13 cierran las inscripciones a Interinatos y Suplencias. Quiere decir que muchos docentes de toda la provincia del Chaco vamos a ver cercenados nuestros derechos una vez más", se quejaron.

Finalmente aclararon que son "Docentes Autoconvocados pidiendo que nos reconozcan nuestros derechos .Queremos nuestros certificados de capacitación del año 2019", insistieron, agregando que ya enviaron una nota por correo a la Dirección de Capacitación que depende del Ministerio de Educación de la provincia; solicitando se extiendan de manera inmediata los Certificados de Capacitación Docente sin cargo 2019 para todos los asistentes de la provincia ya que han cumplido con todas las exigencias para aprobar la misma.

EL TEXTO COMPLETO DEL RECLAMO:

Presidencia Roque Sáenz Peña, 10 de Noviembre de 2020.

Atte. Dirección de Capacitación

S / D

De nuestra mayor consideración

Los docentes sin cargo abajo firmantes, nos dirigimos a Ud. a los efectos de RECLAMAR por medio de la presente, extiendan nuestros CERTIFICADOS DE CAPACITACIÒN PARA DOCENTES SIN CARGO 2019.

Teniendo en cuenta que a la fecha no nos han sido enviados.

Que en tiempo y forma hemos cursado los reclamos individualmente a los gremios que dictaron las capacitaciones en forma virtual, a través de las aulas virtuales.

Que de los gremios obtuvimos como respuesta que todas las listas de aprobados fueron enviadas a la Dirección de Capacitación para la confección de los respectivos certificados.

Que la fecha de cierre a la inscripción a Interinatos y Suplencias es el viernes 13 de Noviembre.

Que de no presentar los certificados de capacitación nos veríamos perjudicados por no poder sumar los 3 (tres) puntos que la Capacitación 2019 otorga.

Que hemos cumplido con todas las exigencias de la Dirección de Capacitación, para aprobar la misma.

Que al día de la fecha se han cerrado las aulas virtuales en las que hicimos la Capacitación, dejándonos sin posibilidades de reclamar en los foros.

Por todo esto, y ante la urgencia de los tiempos, SOLICITAMOS SE EXTIENDAN EN FORMA INMEDIATA LOS CERTIFICADOS DE CAPACITACIÒN DOCENTES SIN CARGO 2019 PARA TODOS LOS DOCENTES DE LA PROVINCIA DEL CHACO.

Sin otro particular, los saludamos atentamente.

Achaval Noelia Raquel DNI 36.969.171

Acosta Adriana Antonela DNI 37.980.856 (Siceach)

Alarcon Daiana Ruth DNI 34.567.051 (Gremio oferente Adoch)

Albornoz Andrea Natalia . DNI 36.242.773

Periodismo365