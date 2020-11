/ / FALLECIÓ EL PERIODISTA Y DIRECTOR DE DIARIO NORTE, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ

El deceso se produjo en horas de la mañana de este lunes a causa de un infarto. Tenía 77 años. En su última visita a los estudios de CIUDAD TV con motivo de los 50 años del matutino que dirigía - y en diálogo con Pedro Cáceres - Fernández recordó sus comienzos en el periodismo, en el final de su adolescencia y cuando terminaba el colegio, como corresponsal del diario ‘El Territorio’ en su natal General San Martín (por entonces El Zapallar).

En esa entrevista a fines de junio de 2018, Fernández evocó que después, a los pocos años, ya era corresponsal de ‘El Territorio’ y todo los días escribía una página para el diario de Resistencia. “Pero también trabajaba, cerca de mi casa, como maestro de cuarto grado y lo hice durante un año y medio”, agregó.

“En esos momentos me llamó a Resistencia don Luis Viola, que era el director del diario, llegué y me preguntó que hacia en General San Martín. Bueno, le expliqué que era su corresponsal y trabajaba además como maestro. ¿Maestro?, me dijo. Usted va a ser un gran periodista, hágame caso”, le espetó.

Después, le reveló que pedían su presencia enl plantel de la redacción. “De inmediato me mandó a hablar con el administrador para que escuchara la propuesta que me iban a hacer. Véngase cuanto antes, me dijo”. No hubo titubeos al respecto: le ofrecían cuatro veces más de lo que ganaba como maestro.

Desde entonces, Miguel Ángel Fernández comenzó un periplo profesional en el periodismo chaqueño y de la región que lo tuvo como protagonista, no solo en el medio gráfico, sino también en la radio y televisión. Tras el cambio histórico del gobierno de facto a democracia, aproximadamente en junio de 1973, se convierte en director de Diario Norte. Luego sobrevive a la gestión de Juan Carlos Rousselot como propietario del periódico e incluso soporta su detención de un mes tras el golpe del ’76. Y fue entonces que el propio Rousselot lo recomendó y lo convenció para dirigir nuevamente el matutino tras la llegada de los hermanos Romero Feris con Editorial Chaco.

A fines de los años ’80, Fernández lideró el programa ‘RazaChaco’ en Canal 9 de Resistencia; un ciclo que trascendió su propia personalidad y quehacer periodístico. Y que también tuvo su capítulo radial en la vieja Radio Chaco cuando fue reflotada a mediados de esa década.

En esta breve síntesis, es importante recordar que, el entonces ex intendente Jorge Capitanich, en la noche del domingo 14 de octubre de 2018, en un emotivo acto oficializó la imposición de su nombre y emplazamiento de escultura en la plazoleta del barrio Villa Don Enrique. Lugar donde residió desde la creación de este complejo habitacional en el oeste de la ciudad de Resistencia.

En esa oportunidad, Miguel Ángel Fernández aseguró que “tenemos que darnos cuenta que el Chaco necesita más que nunca que aportemos en todos los planos, mejorando el espíritu de la gente que no es el mejor en este momento”. Desde el grupo de comunicación CIUDAD, expresamos nuestras condolencias a su esposa e hijas y a toda su familia y a los colegas del diario Norte.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día