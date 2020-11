/ / SÁENZ PEÑA - VIOLENTO ROBO A UN ALBAÑIL: A PUNTA DE REVÓLVER LE LLEVARON SU MOTO Y TELÉFONO

"No me mataron de milagro", relató la conmocionada víctima. Cuatro delincuentes armados sorprendieron ayer a un trabajador de la construcción cuando salía de su trabajo en una obra del Barrio 1º de Mayo de nuestra ciudad. El hombre se trenzó en lucha con uno de ellos para impedir el violento robo, pero otro de los malvivientes intervino apoyando un arma de fuego en la cabeza del obrero, logrando así sustraerle su motocicleta y el teléfono. "De entrada nomás me tiraron una puñalada por la espalda a la altura de los riñones, que por suerte alcancé a esquivar pero me tajearon levemente en el brazo. A uno lo volteé de una trompada pero los otros estaban armados y me pusieron un revólver en la cabeza", contó la víctima a Periodismo365.

"Era de día todavía y junté las herramientas después de trabajar toda la jornada de corrido para irme a mi casa, salí a la vereda de la obra cuando de golpe presentí que alguien se acercaba de atrás y ahí el delincuente, de entrada y callado nomás me tiró una puñalada por la espalda que alcancé a esquivar pero me tajeó en el brazo. Le pegué una trompada y cayó al piso pero otro de los ladrones me puso un revólver en la cabeza amenazándome para que le entregue todo. Eran cuatro y me robaron mi moto con las herramientas y mi teléfono celular", detalló la víctima a Periodismo365.

Los cuatro malvivientes estaban encapuchados, se movilizaban en dos motos y le sustrajeron al trabajador de 40 años de edad, una motocicleta marca Zanella ZB 110 cc. color rojo, con herramientas en la baulera, y también su celular marca Samsung modelo S7 color negro. Intervinieron efectivos de Comisaría 2º, donde el jornalero formalizó la correspondiente denuncia penal.

