/ / SÁENZ PEÑA - "DAME LA MOTO O TE MATO": ROBAN VALIOSO RODADO A UN MENOR

En la noche de este viernes dos delincuentes interceptaron a un menor de 13 años y le robaron una valiosa y nueva motocicleta importada de su padre. "Salió a pegar una vuelta a la manzana. Lo estábamos mirando hasta que dobló y al ratito volvió corriendo muy asustado porque los malvivientes lo quisieron matar si no les entregaba la moto. Ya no se puede más con tanta inseguridad", lamentaron sus familiares a Periodismo365.

De repente fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban en una moto de 110 cc., sin carenados, bajándose el acompañante que de manera violenta hizo detener al rodado quitándole la llave de encendido, a la vez que su cómplice amenazó al menor gritándole "Bajáte ya mismo, dame la moto o te meto un tiro y te mato", haciendo ademanes de extraer un arma de fuego de entre sus ropas.

Ante semejante momento y por temor a que lo asesinen el menor salió corriendo hasta su casa mientras los ladrones se llevaron el rodado dándose a la fuga ya en dos motos. "Gracias a Dios y de milagro no le hicieron nada a mi hijo, están pasando cosas terribles en Sáenz Peña y ya no se puede estar seguro en ninguna parte. No puede ser que tengamos que estar viviendo con cámaras de seguridad por todos lados", se quejó uno de sus familiares consultado por este medio.

