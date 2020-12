/ / SÁENZ PEÑA - IBA A TRABAJAR: VIOLENTO ROBO DE MOTOCHORROS A HUMILDE ALBAÑIL

En el amanecer de este sábado, un obrero de la construcción iba hacia su trabajo en zona de la Rotonda de Rutas 16 y 95, cuando en Barrio Lamadrid fue interceptado por tres violentos delincuentes que circulaban en manada junto a otros 40 motociclistas. "Eran las 5 y 20 de la madrugada. Me crucé con más de 40 motos que venían todos en patota de la Rotonda porque ahí se juntan a tomar. De ese grupo salió una moto con tres ladrones que vieron que yo iba solo y me robaron mi moto. De milagro no me mataron", lamentó el trabajador consultado por Periodismo365.

"Yo vivo en el Barrio Ginés Benítez y salgo temprano porque entro a las 6 de la mañana. Al llegar a la calle 1 y 6 del Barrio Lamadrid me crucé con 40 motociclistas que venían todos en patota de la Rotonda. Creo que de ese grupo se despegaron los delincuentes, eran tres en una moto y uno de ellos venía con una botella en la mano para pegarme de atrás en la cabeza, para tirarme de la moto y robarme. Enseguida me alcanzaron y uno saltó y el otro me cruzó la moto, me empujaron, frené y salté de mi moto. Entonces se me acercaron y no me dejaban llegar hasta mi moto que había quedado tirada en el pavimento, yo me resistí pero se tocaban la cintura como que tenían armas y me amenazaban con pegarme con la botella, pasó una camioneta le hice señas pero no paró. Entonces esos tipos se llevaron mi moto y me dejaron a pie", detalló.

El trabajador de la construcción recordó que a los pocos minutos "pasaron unos compañeros de trabajo y me auxiliaron, fui de vuelta a mi casa y luego a hacer la denuncia. Ahora voy a tener que ir a trabajar en bicicleta porque uno moto nueva cuesta 400 mil pesos en cuotas y el trabajo me queda como a 8 kilómetros de mi casa. Gracias a Dios no me acuchillaron, ni me pegaron un tiro, ni me hirieron pero mi moto era nueva hace poco la compré, era una Motomel Blitz de 110 cc., color gris con líneas azules", afirmó.

Periodismo365