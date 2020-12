/ / SÁENZ PEÑA: LA TRAMITACIÓN DIGITAL INGRESA A LOS JUICIOS PENALES

Marcelo Soto, Fiscal de Investigaciones de nuestra ciudad, explicó en CIUDAD TV que es el mismo sistema que se aplica en Resistencia hace más de 6 años, y ahora se pone en marcha en todas las Circunscripciones de la provincia. Quedan exceptuados los Juicios por Flagrancia.

Especificó luego que “desaparece el expediente de papel, se guarda sólo un original en un lugar que se llama Repositorio, a los fines de resguardar la prueba. Pero después, se digitaliza todo lo que sea papel, todas las notificaciones son electrónicas, con lo cual no se pierde tiempo de que el expediente tenga que ir de una oficina a la otra. Y después todos los diligenciamientos que se hacían vía papel, también es todo electrónico”.

Observó el Fiscal que “otro de los beneficios es que existe, a partir de ahora, es la creación de una Mesa de Intervención Temprana donde van a ingresar todas las causas, que es la misma que a partir de ciertos parámetros, van a quedar aproximadamente el 70% de los expedientes que ingresen al sistema, con lo cual se van a investigar los hechos que merezcan una investigación preparatoria penal. El resto de las causas irán, ya sea a Mediación Penal, o a otros Juzgados que sean competentes para investigar ese tipo de hechos como uno Contravencional o de Faltas, o el de Familia”.

El magistrado adelantó que “la única cuestión que no se va a implementar aquí, que sí se hizo en Resistencia, son los Juicios de Flagrancia, que contribuye mucho a la rapidez para poder ser juzgados estos delitos, pero el resto se oraliza todo, como las oposiciones a las resoluciones de los Fiscales. Todo se hace mediante una audiencia ante el Juez de Garantías, donde cada una de las partes expone sus fundamentos y el Juez resuelve en ese momento”.

Confirmó además que, “es el mismo Código Procesal que fue puesto en funcionamiento en cada una de las Circunscripciones. No sé si Castelli ya lo tiene, pero el resto ya está trabajando así”. “El sistema no es muy complicado, es sencillo, porque pasamos a tener firma digital a partir de ahora. El profesional desde su computadora va a poder examinar la totalidad del expediente porque se ingresan como PDF todos los archivos, con lo que no hace falta que vayan a la Fiscalía ni al Juzgado”, aseveró el Fiscal Marcelo Soto.

Y sobre la seguridad del sistema, comentó que “hasta el momento, no han tenido ningún tipo de anormalidades a lo largo de estos 6 o 7 años en Resistencia. Así y todo, existe esa versión en papel, original, que va a estar en el Repositorio por cualquier eventualidad”, reiteró el Fiscal de nuestra ciudad.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día