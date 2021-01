/ / CHACO AVANZÓ CON LA VACUNACIÓN CONTRA CORONAVIRUS EN 22 LOCALIDADES DEL INTERIOR

Este martes, la cartera sanitaria distribuyó más de 130 vacunas para el personal de salud de Taco Pozo, Río Muerto, Los Frentones, Pampa del Infierno, Puerto Bermejo y Avia Terai, que se sumaron a las más de 4.860 dosis ya aplicadas en la provincia.

“Distribuimos estas primeras dosis para los agentes que atienden a pacientes con COVID-19 y tienen mayor riesgo de contagio. Son quienes en los últimos diez meses vienen trabajando continuamente y sin descanso por la salud de nuestra población”, manifestó la ministra, quien además dialogó con el personal sanitario y evacuó sus dudas con respecto a las dosis recibidas.

Puntualmente fueron 136 las dosis de Sputnik V, que fueron distribuidas de la siguiente manera para el personal sanitario y de primera línea de atención: 25 para Taco Pozo, 6 para Río Muerto, 30 para Los Frentones, 25 para Pampa del Infierno, 20 para Concepción del Bermejo y 30 para Avia Terai. La distribución continuará durante toda la semana de manera equitativa en todo el territorio provincial. Además, en las siguientes etapas de la campaña se extenderá su alcance a otras poblaciones beneficiarias.

Además informaron que la llegada de las segundas dosis de Sputnik V, las cuales cuentan con componentes distintos a los de la primera inoculación y deben aplicarse con al menos 21 días de diferencia, dependerá del cronograma del Ministerio de Salud de la Nación-

Más de 4.800 vacunas ya aplicadas en la provincia

Estas vacunas se suman a las más de 4.860 dosis de Sputnik V aplicadas hasta el momento en la Campaña Provincial de Vacunación contra COVID-19 que fueron aplicadas de la siguiente manera: 2.233 dosis en el hospital Julio C. Perrando, 932 dosis en el hospital Pediátrico Avelino Castelán, 755 vacunas en el hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, 387 en el hospital Bicentenario de Castelli, 171 en el hospital Salvador Mazza de Villa Ángela, 53 en el hospital Andrés Díaz y Pereiro de Machagai, 48 en el hospital Isaac Waisman de General Pinedo, 38 en el hospital Emilio F. Rodríguez de Quitilipi, 50 en el hospital Enrique V. De Llamas de Charata, 40 en el hospital 9 de Julio de Las Breñas, 39 en el hospital de la localidad de La Leonesa, 45 en el hospital de Las Palmas, 53 en el hospital de General San Martín y 16 en el hospital de Colonias Unidas.

En cada localidad en la que se entregan las vacunas, las autoridades del Ministerio de Salud Pública junto a los especialistas del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Chaco, brindan jornadas de capacitación e información sobre el mantenimiento de las dosis, cómo prevenir accidentes en su manipulación y los protocolos de aplicación de la Sputnik V.

La ministra Paola Benítez resaltó que “en todas las localidades visitadas hay charlas con el personal sobre los efectos adversos de la vacuna que son leves y pocos: en la provincia menos del 2% de la totalidad de personas vacunadas, que son 4.900 aproximadamente, presentaron efectos secundarios leves”.

Los efectos adversos de la vacuna que pueden aparecer son leves e incluyen fiebre, decaimiento y malestar general durante aproximadamente 24 horas y algo de dolor del sitio donde fue aplicada la dosis. “Muy pocas personas tuvieron síntomas gastrointestinales y la vacuna no genera síntomas ni produce la COVID-19 porque no tiene el virus sino sólo una proteína que no causa la enfermedad”, explicó Paola Benítez.

Esperanza por la vacuna contra COVID-19

Desde las localidades que recibieron por primera vez las vacunas expresaron la esperanza que genera contar con las dosis para poder afrontar la pandemia. “La expectativa es mucha porque el personal de salud tras recibir la primera dosis se va a sentir más seguro. Reciben la vacuna quienes están en primera línea y diariamente atienden a pacientes con COVID-19 o posibles contagiados: médicos, choferes y quienes brindan la atención primaria”, señaló el director del hospital “Ezequiel Paulino Morante” de la localidad de Avia Terai, Argentino Vallejos.

Desde la localidad de Concepción del Bermejo indicaron que siguen trabajando en la concientización. “En esta primera etapa de vacunación están incluidas unas 20 personas y esperamos llegar a todo el personal. El 2020 nos dejó muchas enseñanzas y seguimos con las campañas en cuanto al uso de barbijos, lavado de manos y distanciamiento social”, explicó el director del hospital “Ramón Álvarez” de Concepción del Bermejo, Daniel Pérez.

El personal de salud de Concepción del Bermejo también manifestó que la vacuna alivió la situación. “Estábamos muy ansiosos esperando porque si bien la pandemia continúa, nos va a aliviar un poco esta situación angustiante y nos va a dar más seguridad para atender a los pacientes y para nuestras familias”, expresó la médica general y ginecóloga de Concepción del Bermejo, Silvia Coman.

A su turno, el enfermero y vacunador de Concepción del Bermejo, Elpidio Ovejero añadió: “siento mucha alegría por haber recibido la vacuna y poder aplicarla. El 2020 fue muy difícil y muchas personas fallecieron a causa de esta enfermedad, pero ahora podemos estar contentos por el trabajo que hizo el gobierno para conseguir la vacuna”.

Por otra parte, en la localidad de Pampa del Infierno expresaron: “Tuvimos una considerable cantidad de enfermos en la localidad; es una alegría sobre todo para los agentes de salud que estamos trabajando desde el inicio de la pandemia y fue muy duro para nosotros. Esto nos da una nueva esperanza. Luego de la gran incertidumbre del inicio, ahora tenemos un poco más de conocimientos sobre el virus y sobre todo una mayor tranquilidad con la vacuna”, expresó la directora del hospital “Almirante Brown” de Pampa del Infierno, Rosa Noemí Pona.

En tanto, la directora del hospital de Los Frentones “Mirta Oliva Salto”, Mariana Valdéz, manifestó: “Para nosotros es un día histórico. Estamos muy emocionados ya que en este hospital todo el personal se va a vacunar y también estamos orgullosos de ser parte de esta vacunación histórica en el país”. En el lugar se encuentran preparando dos postas de vacunación para la población para lo cual los agentes ya fueron capacitados.

Periodismo365