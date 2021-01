/ / DIPUTADO NACIONAL REVELA QUE LA FUNDACIÓN MACRI "ES TOTALMENTE TRUCHA"

El diputado nacional Rodolfo Tailhade desmintió la existencia de dicha fundación. “Me puse a averiguar: no existe la Fundación Mauricio Macri”, anunció el diputado nacional del Frente de Todos en su cuenta de Twitter. “No está inscripta en la ICJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias. Tampoco hay trámite de inscripción iniciado en ningún lado”, agregó Tailhade. “Todo trucho, como toda la vida y obra de Mauricio Macri”, cerró contundente el diputado.

Después de que el ex presidente Mauricio Macri anunciara el lanzamiento de una fundación con su nombre (presuntamente destinada a garantizar una “educación para el futuro”, apoyos al emprendedurismo y promoción del desarrollo sustentable), el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade denunció que la institución no se encuentra formalmente inscripta en ningún lado.

Me puse a averiguar: NO EXISTE la Fundación Mauricio Macri. No está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias. Tampoco hay trámite de inscripción iniciado en ningún lado. Todo trucho, como toda la vida y obra de @mauriciomacri. — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) January 26, 2021

Durante una entrevista televisiva en C5N, el legislador amplió: “Respecto de los contenidos, objetivos y alcances de la Fundación me parece que es una burla que hable de educación, de incentivar valores, de empleo”. Luego añadió: “Pero como me llamó mucho la atención que hoy la presentó en sociedad me metí en la página web y no encontré ninguna referencia a autoridades, estatutos o nada que tenga que ver con la conformación jurídica de esta entidad, una entidad como la fundación que está muy regulada por el Estado”.

A continuación explicó: “Entonces hice algunos llamados, alguna averiguación con algún amigo que me quedó en organismos en donde alguna vez tuve participación, y me confirmaron que es todo mentira. No hay ningún trámite ni siquiera empezado. Porque además son trámites muy engorrosos, no es que te presentás el lunes y el martes tenés la personería jurídica de una fundación. Eso es lo que quería hacer el macrismo en su momento, quería transformar a la Ciudad de Buenos Aires en un inmenso paraíso fiscal en donde todos podíamos armar sociedades y fundaciones, en un viva la pepa, pero por suerte eso no pudo avanzar”.

Y agregó: “Hoy para inscribir una fundación vos tenés que sortear un montón de trámites, principalmente un informe económico financiero que dice de dónde viene la plata y a qué la vas a destinar. Pero nada de esto hay. Es todo una gran operación de marketing absolutamente trucha, que no tiene asidero en los organismos públicos”.

Respecto del uso de la Fundación para atacar a docentes y presionar por el regreso a clases, Tailhade consideró: "Puede ser que sea uno de los objetivos que se planteen a nivel discursivo, porque tienen esa visión de las cosas, y hay un sector de la sociedad argentina que comparte esa mirada. Entonces seguramente va a usarse para apuntalar ese discurso en determinado sector".

"Ahora, yo creo que estamos ante otro instrumento de Mauricio Macri para financiar su actividad política, que es lo que ha hecho el PRO con todas sus fundaciones. Todos los principales dirigentes del PRO tienen o tuvieron fundaciones absolutamente oscuras, varias de las que siguen funcionando", detalló. Y concluyó: "La Fundación Pensar, que es la supuesta usina del PRO, es una fuente de financiamiento, como todas las otras que han usado, vinculadas al famoso caso de Gabriela Michetti, etc. Así que el objetivo de Macri va a ser ese, el de canalizar a través de esta figura el financiamiento de su actividad política frente a la dificultad que va a tener para blanquear esa plata".

FUENTE Y FOTOS: Página/12 - Informe Político