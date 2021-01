/ / PARO DE TRANSPORTISTAS: HAY DESABASTECIMIENTO Y MÁS CORTES DE RUTAS

Sigue el paro de transportistas y hay más cortes de rutas. Piden intervención del Gobierno porque esta medida de fuerza está generando desabastecimiento de productos básicos.

El panorama de la medida de fuerza, en su sexto día, es así:

La cantidad de camiones que llegaron a los puertos de la zona de Rosario bajaron de 3.387 a 486. No hubo ingresos de camiones en los puertos de Bahía Blanca y Necochea.

Suspensión de operarios en la industria automotriz. Porque los procesos de producción son just in time, es decir, las empresas no acumulan stocks de piezas y partes, sino que se van incorporando al proceso mientras van llegando a las terminales. Si los camiones no llegan se detiene el proceso. Ante esta situación algunas empresas han tenido que paralizar su producción por la falta de autopartes, lo que derivó en la suspensión de operarios

Más de 4 mil toneladas de acero perdió la industria siderúrgica. Porque tenían como destino el abastecimiento de varios sectores, entre ellos el de la construcción.

Alimentos y bebidas, entre los rubros más golpeados, por los inconvenientes que genera la necesidad de refrigerar, "La mercadería refrigerada se vio comprometida, y en algunos casos incluso debió ser desechada por la ruptura en la cadena de frío", explicó la UIA. Uno de los referentes de la protesta, Carlos Geneiro (UNTRA) confirmó a ambito.com que confirmó que sólo se van a liberar las rutas si se logra una mesa de diálogo donde se resuelvan favorablemente sus reclamos.

La causa del paro

Por su parte Daniel Carlucci, autotransportista de TUDA, explicó que "no podemos afrontar los altos costos logísticos que tenemos hoy en día" y además que "arrancamos el año con costos de 30% en seguros, 45% en técnica, 55% de peajes en Buenos Aires, así comenzamos con incremento de 120% de costo acumulado total, es imposible transportarlo a la tarifa". Hoy por hoy los cortes en las rutas se han agravado y no dejan pasar a los camiones cargados con mercadería.

FUENTE Y FOTOS: MDZOL