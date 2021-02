/ / CHACO: ACLARAN QUE EL DECRETO DEL GOBIERNO PARA EL SECTOR FORESTAL NO IMPLICA QUE SE AUTORICEN DESMONTES

La Dirección de Bosques aclara que se trata del decreto firmado por el Gobernador de la Provincia el pasado 15 de enero a través del cual se crea el Plan de Manejo Sostenible- variante aprovechamiento forestal- en tierras fiscales de la Provincia del Chaco. La medida faculta al Ministerio de Producción a otorgar permisos de aprovechamiento forestal en tierras fiscales, lo que no implica que se autoricen desmontes.

A fines del 2020 en una reunión que se llevó a cabo con integrantes de la Asociación de Productores Forestales de Los Frentones (AEFOCH), el gobernador se comprometió a establecer por decreto un mecanismo de emergencia hasta que se solucione las cuestiones burocráticas en el Instituto y puedan responder en tiempo y forma a estas exigencias de los productores y adjudicatarios.

Por este motivo es que surge este decreto, “el decreto 86/21 que tiene una vigencia de un año y lo primero que hay que decir es que no implica que se van a dar permiso de desmonte, eso no es así. Queremos dejar aclarado y desmentir a los grupos de Ambientalistas que siempre aprovechan cualquier medida o facilidad que el gobernador da al sector productivo para atacar, esto no será así”, aclaro el responsable de Bosques.

Explicó que “se trata de una medida que ratifica los procedimientos que ya están establecidos en las distintas leyes, tanto en la Ley de Bosques Nativos como la cuestión de tierras. Este decreto no quiere decir que vamos a dar permiso de desmonte, solamente será para permisos de aprovechamiento forestal, no implica deforestación”.

Señaló además que este decreto “no le saca participación a nadie, la única diferencia es que el productor con la resolución de tierra adjudicada se dirige a la Dirección de Bosques y a partir de ahí se le da la participación al Instituto de Colonización, el instituto va a seguir teniendo participación y la decisión de determinar la situación de esa adjudicación”.

A partir de este decreto “el productor se ahorra un trámite y en caso de que sea un ocúpate y no tenga iniciado el trámite, el gobernador puso como obligación para el Instituto de Colonizacion de ir al predio y verificar que la persona este ocupando el predio y, en caso de que la ocupación sea real, que inicie el proceso de adjudicación”, señaló.

