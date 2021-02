/ / CHACO: DESDE HOY, LA POLICÍA NO PERMITIRÁ CORTAR RUTAS A DOCENTES Y MOVIMIENTOS SOCIALES

En una contundente disposición, la Dirección General de Seguridad Interior de la Policía del Chaco con asiento en Sáenz Peña ordenó que a partir de este viernes se arbitren todos los medios y recursos del Estado provincial al efecto de no permitir cortes de rutas por parte de personal docente y/o grupos sociales en todo el interior chaqueño.





En la misma se imparten directivas "a los señores Directores de Zona Interior teniendo en cuenta las protestas docentes en el ámbito de toda la Provincia del Chaco, en lo que concierne a recomposición salarial, ha llevado a que distintos gremios autoconvocados (SITECH, ATECH, etc) y demás movimientos sociales acompañen el reclamo de los mismos o no, especialmente en las jurisdicciones que giran bajo esta órbita, se vienen observando distintas marchas, concentraciones, asambleas, etc., y en algunos casos especialmente corte total y/o media calzada por el lapso de 15 o 20 minutos de distintas rutas provinciales y nacionales, calles, caminos, etc".

Fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que desde la más alta esfera policial ordenaron que "por expresa directiva del señor Jefe de Policía, administrarán medios y recursos al efecto de no permitir en lo posible cortes de ruta por parte de personal docente y/o grupos sociales, si bien podría darse el caso que se hallen sacando una fotografía grupal en la cinta asfáltica y rápidamente se los invita a bajarse y prosigan su petición sin interrupción del tránsito; a no ser que se vean superados en número por parte de los manifestantes, en todos los casos instruirán Expedientes al respecto, identificando a los referentes y dirigentes, dando intervención a los Magistrados judiciales correspondientes. Deberá impartir directivas expresas a los distintos titulares de las Unidades subordinadas sobre el tema en cuestión, a los fines de evitar futuros inconvenientes mayores", cierra la orden emanada por Marcelo Nelson Fernando Moral, Comisario General de la Policía del Chaco.

