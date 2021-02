/ / MÁS INVERSIONES: UNA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEMILLAS PUSO EN MARCHA UN CENTRO DE INNOVACIÓN EN VENADO TUERTO

La compañía mundial de semillas Nuseed inauguró de manera formal su Centro de Innovación Nuseed, en la ciudad santafesina de Venado Tuerto. Ubicado sobre la Ruta 8, el centro será el núcleo de las operaciones logísticas, administración de ventas, control de calidad, comercialización, comunicación e investigación de la empresa.

Cabe resaltar que Carinata es un cultivo no GMO que se utiliza para producir biocombustible de segunda generación derivado de aceites no comestibles, utilizada en la industria aeronáutica. Argentina y Uruguay son hoy en día los únicos países a nivel mundial donde se cultiva Carinata, haciendo de esta producción una opción interesante para los productores agropecuarios, agregando valor a su producción y permitiendo ingresos adicionales bajo estándares de sustentabilidad.

El acto fue presidido por el gerente general de la empresa, Rubén Dicún, acompañado por el gerente regional para Latinoamérica, Jorge Moutous y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, además de la concurrencia de personal de la empresa. La inauguración contó también con la presencia de artistas de Venado Tuerto que le dieron una nota de color al evento.

“Este Centro de Innovación es la base del crecimiento futuro”, expresó Moutous. “A partir de este hito nos proponemos generar nuevos negocios. En Nuseed creemos no sólo en vender tecnología en semillas, sino también en ofrecer valor agregado al productor más allá del rendimiento que obtenga”, aseguró.

