/ / SÁENZ PEÑA: LA JUSTICIA FEDERAL INVESTIGA POSIBLES "VACUNATORIOS VIP" EN LA PROVINCIA

El fiscal federal de Sáenz Peña inició de oficio una investigación por posibles “vacunatorios VIP” en la provincia. "Vamos a preguntar a las autoridades de aplicación donde se colocaron las vacunas, quienes la recibieron y quiero ver las listas", anticipó el fiscal Federal Carlos Amad.

“Tenemos una hipótesis y vamos a investigar, así como fue con el IFE, vamos a preguntar a las autoridades de aplicación donde se colocaron las vacunas, quienes la recibieron y quiero ver las listas”, adelantó a Diario Chaco el fiscal Federal Carlos Amad.

Se trata de una investigación de oficio que ya se inició en la Fiscalía Federal de Sáenz Peña y lo primero que se va a solicitar es la lista de las personas que se vacunaron. “Voy a pedir la lista en el marco de un proceso judicial de una investigación judicial”, señaló el fiscal. Ese pedido saldrá en las próximas horas mientras la investigación sigue su curso, según adelantó.

Al ser consultado sobre los dichos del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que no hay delito por “adelantarse en una fila”, dijo el fiscal Amad: “Es cierto lo que dijo el presidente de la Nación Alberto Fernández, no hay ninguna ley y ningún artículo de Código Penal que penalice el colarse en una fila, eso es cierto, eso corre por la ética y la moral de las personas que hacen eso y no les importa el otro”. Sin embargo, Amad advierte que “hay alguna hipótesis delictiva, hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público, hay abuso de autoridad, hay tráfico de influencia y puede haber incluso hasta peculado”.

Esto es así porque “hay un instrumento que emitió el propio estado federal en cuanto a las vacunas, porque no debemos olvidar que las vacunas que reparte el gobierno las paga el estado federal, es decir hay fondos federales que están incluidos y hay un protocolo importante donde se definen un montón de cosas respecto a la vacunación”, concluyó.

