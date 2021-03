/ / ALBERTO FERNÁNDEZ: "MACRI DEBERÍA PEDIRNOS PERDÓN AL PAÍS"

El presidente Alberto Fernández cruzó al ex mandatario por la negociación con el FMI. El presidente Alberto Fernández cruzó al ex mandatario Mauricio Macri por desconocer la deuda impagable que dejó al Estado con el Fondo Monetario Internacional y le reclamó por el desastre económico que generó su política económica durante cuatro años de gestión.

Asimismo, recordó: "El año que viene, por el acuerdo que firmó Macri, la Argentina tiene que pagar 18 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y al año siguiendo, en el 2023, 19 mil millones de dólares", "Me impresiona mucho que Macri no se de cuenta del desastre que hizo", disparó.

En ese punto, hizo referencia al hilo en Twitter que publicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre las negociaciones con el Fondo y las mentiras que difundió Macri sobre esas negociaciones, a lo cual, Alberto advirtió: "Hay un punto que no son errores, son convicción. acá no se equivocaron, hicieron lo que creían, hicieron lo que creían que había que hacer, endeudarse aun a costa de postergar a la Argentina".

En otra parte de la entrevista, Fernández criticó la postura del ex presidente sobre la pandemia y la campaña de vacunación, a lo cual, remarcó que "es muy impactante" que Macri desconozca la gestión que llevó a cabo el Gobierno nacional y aseveró: "No salgo de mi asombro, primero porque no es verdad que se la da a los acomodados la vacuna, hubo un caso aislado y dimos un claro mensaje. nos costó un ministro de la talla de Ginés, que es el más grande sanitarista". Retrucó, además, que el caso que mencionó Macri como fue el de Chile, en ese país "tuvieron que comprar vacunas a China porque Pfizer no cumplió con su acuerdo".

