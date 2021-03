/ / CHACO: TRES SINDICATOS DEL FRENTE GREMIAL DOCENTE ACEPTARON LA OFERTA SALARIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Las entidades sindicales ATECH- UTRE CTERA- SADOP, integrantes del Frente Gremial Docente, tras la consulta a los colegas de las distintas localidades de la Provincia, "marcando aún la insuficiencia" de la propuesta dada la situación económica actual han resuelto en base a la definición de la mayoría de los educadores chaqueños, tomar la propuesta última del Gobierno.

Los docentes han subrayado por mayoría con su definición, que, más allá de la insuficiencia señalada, representa un avance, y que no es otra cosa que el producto de la lucha sostenida y permanente de los mismos a través de la convocatoria del Frente, el hecho de haber logrado que el Gobierno se corriera desde sus ofertas originales del 10 % y del 12 % más montos en negro, a definir e incluir en la propuesta, el resistido reconocimiento y pago a cuenta de la deuda 2020; y a establecer un piso de pauta para el presente año 2021 dirigido en su totalidad al valor del punto, al sueldo en blanco, más la incorporación de la cláusula gatillo de carácter trimestral para la misma. Para el pago de la deuda 2020 se ha creado un nuevo concepto a incorporar al salario docente, consistente en una nueva bonificación de 800 puntos, (similar al Estado Docente y a cualquiera de las demás bonificaciones de carácter remunerativo), a pagarse 500 puntos de ella con sueldo de marzo/21 y los 300 restantes con agosto/21 –abarcando a activos y jubilados- exclusivamente a cuenta de la deuda 2020. A lo que se suma el excedente que surja del 15 % de incremento al valor del punto con marzo/21, según la inflación que resulte del primer trimestre, para el pago de la deuda 2020.

Para la pauta 2021 se fija un piso –dirigido en su totalidad al valor del punto-, de un 34,6%, con la incorporación de la cláusula gatillo de carácter trimestral, que garantiza no estar por debajo de la inflación que exista en el presente año. Cláusula gatillo que claramente se marcara por parte de las entidades del Frente como la herramienta innegociable e irrenunciable de la docencia, y que fuera lograda por las organizaciones del espacio gremial en el año 2019, que hizo que en dicho año, frente a la inflación galopante, superior al 50 %, con la cláusula gatillo los docentes del Chaco lográramos estar puntos arriba de dicha inflación –y no solamente no perder frente a ella-; herramienta defenestrada por algunos y que definitivamente la ha internalizado el conjunto de los colegas activos y jubilados de nuestra Provincia, reconociendo la importancia de la misma, y reivindicándola a diario.

En el mes de julio, para con la aplicación de la cláusula gatillo para corregir el desfasaje que surgiera por inflación del segundo trimestre, debe reunirse nuevamente la mesa de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.

Las organizaciones aquí detalladas del Frente Gremial, han ratificado su reclamo por el acortamiento de todos los plazos para el pago de los puntos fijados para agosto, del mismo modo que han requerido al Gobierno liquide y pague de inmediato lo correspondiente al mes de marzo, a activos y jubilados.

Se destaca en otro orden de cosas haber logrado que el Gobierno incorpore en el acta de toma de la propuesta gubernamental, luego de tantos reclamos de la docencia a través del Frente Gremial, que las designaciones de los colegas sin cargo sean de carácter presencial; del mismo modo que la modificación del Decreto 818/20 PE que establecía la cobertura de suplencias superiores a diez días hábiles; resolución del tema reconocimientos médicos en toda la Provincia como establece la Ley 647 E- Estatuto del Docente-, con la derogación y/o modificación del Decreto 505/21 PE; con los refuerzos de partidas de infraestructura y sostenimiento para los establecimientos educativos.

El acta de la propuesta del Gobierno con la aceptación de las entidades sindicales que resolvieron tomarla por decisión de los docentes, está homologada por el Gobernador de la Provincia y con la rúbrica de la Dirección Provincial del Trabajo.

Las entidades del Frente Gremial, ATECH, UTRE CTERA Y SADOP, claramente han dejado sentado ante el Gobierno, que ante un eventual incumplimiento de cualquiera de los puntos de la propuesta, se retomarán sin más las medidas de fuerza.

ATECH – UTRE CTERA- SADOP

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día