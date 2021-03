/ / CÓRDOBA - COVID: MURIÓ UN HOMBRE QUE ESPERÓ 20 HORAS POR UNA CAMA

El paciente había sido diagnosticado de coronavirus la semana pasada y pasó más de 20 horas en la guardia del Sanatorio Aconcagua esperando una cama.

Cuando parecía que el miércoles pasado lo iban a trasladar a la Clínica Chutro, no se consiguió lugar y finalmente quedó internado en la sala de cuidados intensivos. Tras varios días internado, Rubén Giménez murió en las primeras horas de este lunes y ahora la familia adelantó que avanzará contra el nosocomio privado en la Justicia.

Los seres queridos están muy enojados porque denuncian múltiples irregularidades, además de las 20 horas de espera en la guardia, entre ellos el contacto con su padre al estar contagiado de coronavirus. "Lo primero que se me pasa por la cabeza es la desconfianza con la clínica. Te soy sincero, esperaba esto. A parte por un tema de los antecedentes clínicos de mi papá, me generaba desconfianza el lugar", dijo Federico Giménez a Cadena 3. Luego, el hijo del fallecido concluyó: "Vamos a pedir que investiguen, quiero llegar a fondo con esto. Mi papá sufrió y y no se lo merecía. Ya hablé con mis abogados y haré las denuncias correspondientes".

FUENTE Y FOTOS: Cadena 3