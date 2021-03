/ / EL GOBIERNO ADVIERTE QUE LAS NUEVAS CEPAS SON MÁS MORTALES Y PREPARA MEDIDAS DE RESTRICCIÓN

Luego de la firma del DNU, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, argumentó la necesidad de restringir vuelos ante la llegada de nuevas cepas de coronavirus.

En efecto, el gobierno nacional está empezando a cerrar las fronteras gradualmente y no se descarta que sea total, en caso que los contagios aumenten en las próximas semanas. En ese sentido, también hay incógnita respecto a qué medidas se podrían tomar para la circulación interna del país. Por lo pronto, no hay confirmaciones de si se volverían a cancelar actividades y aplicar políticas de aislamiento. En ese caso, el gobierno incorpora a los gobernadores para avanzar con cada medida.

“El DNU fue muy consensuado, con mucho trabajo junto a gobernadores y gobernadoras; el objetivo es minimizar la posibilidad de ingreso y diseminación de nuevas variantes, además de minimizar el ingreso de casos, teniendo en cuenta el aumento que vemos en la región”, dijo esta mañana, la ministra Vizzotti, en diálogo con FutuRock.

En ese sentido, la ministra de Salud de la Nación explicó que la idea que busca el DNU que se publicó ayer por la noche es “desalentar los viajes”. “Quienes decidan viajar igual deberán cumplir con más cuidados”, ya que “las nuevas variantes son más transmisibles y podrían ser más letales”, enfatizó Vizzotti.

Otro de los temas que más interesó a las personas que evaluaban viajar al exterior en los próximos días, es sobre los protocolos que se llevarán a cabo en caso de abordar un avión. En ese punto, Vizzotti detalló que los turistas deberán pagarse el estudio PCR, así como tendrán que realizar una cuarentena obligatoria a su regreso.

“Las personas que den negativo van a volver a su domicilio a cumplir los diez días de aislamiento, con un nuevo testeo antes de poder levantar esa situación”, informó Vizzotti, que agregó también que quienes “den positivo en el aeropuerto, deberán hacerse una PCR, un análisis genómico, y ser derivados a un lugar de aislamiento”.

LLEGAN MÁS VACUNAS

En tanto, Vizzotti también habló sobre la inminente llegada de más vacunas luego de que se confirmara que las Sinopharm (China) podrán ser utilizadas para adultos mayores de 60 años. Una noticia que trajo gran alivio en todo Casa Rosada, ya que esto podría permitir vacunar a la población de mayor riesgo antes de la llegada de la segunda ola.

Al respecto, la ministra aseguró que “se informará la cantidad exacta de dosis cuando lleguen al país, para no ocasionar problemas con la comunicación de la campaña”. Con esa lógica van a recibir las vacunas quienes la puedan pagar y no quien más lo necesite y no la pueda pagar. Es un bien escaso, es el mismo principio de la campaña de vacunación, el acceso a las vacunas iguala a quienes menos tienen y a quienes más tiene. Todos tiene que acceder porque es una cuestión de salud pública”, cerró la funcionaria.

