/ / #25M: LA OPOSICIÓN CONVOCA A MOVILIZACIONES MASIVAS Y EL GOBIERNO LLAMA A LAS PROVINCIAS A "ACTUAR CON SUS POLICÍAS"

A través de distintos hashtags en redes sociales, como #25M, #25MTodosALasCalles y #25MRevolucionPorLaLIBERTAD, en las redes sociales se difundieron varias convocatorias para cuestionar la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, principalmente en lo que se refiere al tema restricciones.

Al Obelisco, a la Plaza de Mayo e incluso a la Quinta de Olivos: el punto de concentración no está unificado, pero la consigna de "salir a la calle" está clara. Hasta el momento, la convocatoria no fue impulsada ni replicada por ningún reconocido dirigente de la alianza opositora Juntos por el Cambio. Ante el llamado a movilizarse, el Gobierno aclaró que no están permitidas ni las protestas de "organizaciones sociales ni marchas políticas".

"Por cada marcha que se vio, hay cinco que no se realizaron por acción de mediación o negociación con distintas áreas del Gobierno", señaló el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba. Al ser consultado sobre cómo se actuará ante la convocatoria a movilizaciones, el funcionario nacional señaló que se debe "tratar de disuadir para que no se haga la marcha, negociar la situación para que no ocurra, retenerlas en los lugares de concentración para que no permanezcan en los puentes".

"En caso de que se nucleen de forma individual, tratar de que se produzca el menor riesgo sanitario posible. Las jurisdicciones tienen que actuar en ese sentido con sus policías y nosotros con las Fuerzas Federales en los lugares de concentración", concluyó Villalba en diálogo con un canal de televisión. Las fechas patrias fueron ocasión de masivas movilizaciones y caravanas vehiculares contra el Gobierno durante 2020: la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue una de las principales impulsoras de ese tipo de actividades.

