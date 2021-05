/ / GARBARINO EN VENTA: CERRÓ 30 LOCALES, TIENE DOS MIL CHEQUES RECHAZADOS Y CUATRO MIL EMPLEADOS

El Grupo Garbarino busca ajustar los números y atraviesa una difícil situación. Ya suspendieron a mil empleados. En las últimas 48 horas se sumaron dos interesados y evalúa tres ofertas.

Los empleados reclaman por el pago en cuotas de sus salarios, los cierres de locales y las suspensiones.

Adquirido por el empresario Carlos Rosales en junio del año pasado, comenzó un fuerte proceso de ajuste. El pro tesorero del Club San Lorenzo y presidente de la aseguradora Grupo Prof está buscando un socio o comprador.

Desde que Rosales asumió el control de las cadenas Garbarino y Compumundo en plena pandemia, comenzó a mirar con lupa los números de la operación. “En total cerramos cerca de 30 locales, entre Garbarino y Compumundo, tiene que ver con la reconversión del negocio. Cambiaron los hábitos de consumo, no podemos tener un local de 800 metros para recibir a 20 personas con protocolo, que vienen a mirar un producto que van a comprar por la web. Si miramos a la mejor empresa Mercado Libre, vemos que no tiene sucursales y nadie se las reclama. Tenemos que imitar a quienes le va bien”, señalaron desde la gerencia de la compañía.

Sobre el futuro de los restantes negocios, desde el Grupo Garbarino señalaron: “Estamos tratando de aggiornarnos a los tiempos que corren. La idea es evaluar todos los locales, los que sean rentables y funcionales a la estrategia del grupo seguirán en pie y los que no, serán cerrados. Abriremos locales pick up para retirar productos”. Mientras tanto cerraron locales en Junín, Venado Tuerto, San Francisco y Río Cuarto en Córdoba, Puerto Madryn y hasta el local de Garbarino de Florida, entre otros.

Hace casi un año atrás, cuando Garbarino cambió de dueños la nueva gestión asumió con 4.500 trabajadores, hoy el plantel es de 4.000, confirman desde la empresa. Los trabajadores que al mediodía harán una protesta a las 12:30 horas en la puerta de la sucursal de Belgrano en Cabildo 2027 denuncian suspensiones, recortes salariales, falta de aportes, el pago de sueldo en cuotas y el cierre de sucursales.

Desde el Grupo responden: “Hemos suspendido casi 1000 empleados, al estar los shoppings cerrados nos obligan a cerrar las sucursales, no nos queda otra. Desde hace 15 días, cuando comenzaron las restricciones, las ventas bajaron un 40%. Estamos pagando los salarios de forma escalonada, pero vamos a regularizar los sueldos. Estamos trabajando las 24 horas los siete días de la semana para regularizar todo”.

Pero no todo fueron lágrimas, pese a que la agencia Bloomberg informó que la empresa acumuló en los últimos quince meses más de 2000 cheques impagos por $2700 millones. Un balance de la gestión de Rosales, desde las entrañas de la compañía asegura: “Compramos una compañía 10 veces en peor estado, desde junio pasado facturamos un 900% más que lo que facturaba la empresa cuando la compramos. Los costos eran altos, no logramos equilibrarla. No pensamos que iba a seguir la pandemia e iban a seguir las restricciones”, señaló el vocero del Grupo.

A menos de un año de la compra, Garbarino busca un socio o un comprador. La pregunta obligada es, ¿Rosales se arrepintió de la compra? Desde la empresa responden: “La coyuntura hace que todo sea cuesta arriba. No sé si hay un arrepentimiento, las condiciones nos hacen evaluar las ofertas que antes no evaluábamos. Veníamos avanzando con Facundo Prado, presidente de la operadora de Televisión por cable e internet Supercanal Arlink y es CEO de Cetrocard, pero en las últimas 48 horas se sumaron dos interesados más”.

Se acercaron dos fondos de inversión que se mostraron muy interesados en el Grupo Garbarino. Uno es un viejo conocido, el fondo de inversión Inverlat que ya intentó quedarse con la compañía el año pasado. Liderado por ex banqueros de la City, es dueño de empresas de la talla de Havanna, Reef e ICSA, entre otras. Avanzó en la operación de compra, pero luego desistió. Ahora vuelve a la carga. El otro interesado, prefiere mantener su nombre en reserva.

¿Qué está a la venta? “Las negociaciones están abiertas, a porcentajes y a empresas. Puede ser el grupo en su totalidad, puede ser una parte de Garbarino, puede ser el total o una parte de Compumundo. Evaluaremos todas las ofertas que nos hagan. Los fondos de inversión que se sumaron están muy interesados”, dijo el vocero de la compañía a BAE Negocios.

Pero no está todo dicho. “Si se vende, la venta puede darse de acá a 15 o 20 días. Pero es una posibilidad que no se venda, si la oferta no es convincente”, dijo una altísima fuente del Grupo Garbarino. Rosales no sólo está preocupado por el Grupo Garbarino, lo desvela San Lorenzo y equilibrar los números de su flamante adquisición. En enero, compró radio Continental y Los 40 Principales. “Triplicamos los ingresos de la radio en muy poco tiempo, anda muy bien. La idea es equilibrarla antes de fin de año y mejorar y retocar la grilla el año que viene”, confío alguien que controla de cerca a la emisora. En los próximos días, se develará quién guiará los destinos de Garbarino, una marca histórica que busca su camino hace bastante tiempo.

FUENTE Y FOTOS: BAE Negocios