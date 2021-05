/ / SÁENZ PEÑA - TREMENDO CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO: "ME VA A MATAR". EL ACUSADO ESTÁ PRÓFUGO Y SE LLEVÓ A SUS HIJOS

En sede policial, una mujer denunció a su esposo por haberle propinado una brutal golpiza y amenazarla de muerte. Tras la denuncia la Policía fue hasta el domicilio familiar pero no encontró al acusado ni tampoco a los hijos de la pareja. Los efectivos secuestraron un arma de fuego con sus correspondientes proyectiles.

"Me siento sola, con mucho miedo, así me dejó mi esposo de tantos golpes, tengo moretones por todo mi cuerpo; estoy amenazada de muerte, no puedo volver a mi casa, sin ver a mis 3 hijos. El sigue prófugo, me anda buscando, me sigue amenazando de muerte con msj de WhatsApp, ando escondida con mucho terror, me va a matar, hasta incluso me tenía secuestrada bajo amenazas, me encerró me despojó de mi teléfono para que no pueda pedir auxilio. Estoy desesperada, por favor necesito ayuda urgente, ya realicé en el año 2013 Comisaría 2da de Sáenz Peña, después en 2014 en Atención a la Mujer; y por último en fecha 02/05/21 Denuncia y Ampliación en Atención a la Mujer. La verdad que no sé que hacer, el me va a matar y nadie hace nada", escribió y acusó a su esposo de 38 años de edad como violento y pegador de mujeres con nombre y apellido, "solicitando a la Justicia me pueda ayudar lo más rápido posible", cierra la víctima en su cuenta "Grise Babij", en la red social Facebook.

En ese contexto, efectivos de Comisaría 5º en dos móviles llegaron al domicilio de la denunciante ubicado en el Barrio San Cayetano de nuestra ciudad. También policías de la División Violencia Familiar junto a personal de la Unidad de Protección Integral, fueron acompañando hasta el domicilio familiar a los fines de proceder a la restitución de sus tres hijas menores que se hallaban con su padre, pero al arribar al lugar se constató que su ex pareja y las menores no se encontraban en el inmueble.

La señora Babij ingresó a la vivienda, retiró sus efectos personales y al salir hizo entrega de manera voluntaria a la Policía de un revolver calibre 22 corto, marca Taurus, color cromado, con 8 alveolos, conteniendo 8 municiones del mismo calibre, el cual seria propiedad de su esposo. Se procedió al formal secuestro del arma de fuego, quedando a disposición de Fiscalía actuante.

Periodismo365