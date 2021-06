/ / CHACO: EL GOBIERNO APOYARÁ FINANCIERAMENTE A ASOCIACIONES CIVILES

Más de 300 entidades podrán comprar materiales de construcción en comercios adheridos a la red Tuya con una tarjeta prepaga del Nuevo Banco del Chaco, por un monto de hasta 500 mil pesos no reembolsables.

“El programa tendrá un impacto directo en todo el sector de la construcción, ya que dinamizará la demanda”, indicó el ministro Santiago Pérez Pons, destacando el trabajo conjunto “para avanzar en el camino de la recuperación, que incluye siempre a quienes más lo necesitan y que cumplen un rol clave en nuestras comunidades”.

Está ideado para organizaciones que no tienen posibilidades de acceder al mercado financiero porque no cuentan con una situación bancaria formalizada. “El objetivo principal es poder llegar a las distintas organizaciones, fundaciones, clubes de barrios, centros culturales, que no pueden acceder a fuentes de financiamiento”, Dijo el funcionario Pérez Pons.

El programa Reactiva operará con la Tarjeta Tuya, que se entregará a las asociaciones una vez que hayan presentado y esté aprobado el proyecto de mejoras edilicias. El monto que se adjudicará será de hasta 500 mil pesos, para la compra de materiales de construcción y afines. “El Estado está presente en cada rincón de nuestra provincia, acompañando el proceso de fortalecimiento social que ya está en marcha”, remarcó Santiago Pérez Pons.

“Aquí es”, 20 años fortaleciendo a la comunidad rural

La iniciativa fue presentada con la “Fundación Aquí es”, llevada adelante con compromiso y dedicación por Susana Rac. La impulsora de la organización, destacada hace unos años con el premio “Mujer del Año” justamente por la tarea encomiable que lleva adelante en la comunidad rural a la que pertenece, se mostró agradecida y emocionada por la visita de las autoridades, a quien enseñó el trabajo que “hace veinte años se viene realizando con los chicos y las familias”.

Susana contó que la fundación fue creada en 1999: “Al comienzo fue un hogar de niños institucionalizados, pero luego rotamos la temática de la fundación y seguimos trabajando con las mamás y las y los niños. Esas mujeres que hoy integran la asociación, fueron creciendo con nosotros, lo que nos enorgullece mucho”.

La obra de este tipo de organizaciones es fundamental, pero también es vital el sostenimiento que desde el Gobierno pueda brindarse para concretarla. “Para nosotros es una alegría poder contar con el apoyo del Estado, las herramientas que nos dan son muy importantes porque nos permiten fortalecer los distintos grupos de trabajo”, indica.

“En el hogar de niños pasaron 123 chicos, crecieron y hoy son chicos realizados, que están con sus familias con sus propios hogares, esto es una gran satisfacción que pudimos lograr con el apoyo de todos ”, expresó la mujer, agradecida no solo por este nuevo medio de financiamiento sino también por los implementos para el trabajo en huerta, máquina de coser y útiles escolares y libros que les fueron entregados.

Respecto de las actividades que realizan, detalló que llevan a cabo “talleres, capacitaciones, asistencia técnica en el sector productivo, huertas orgánicas, conservas, apoyo escolar para las y los chicos y estamos avanzando con el taller de costura”, y que se creó una asociación de mujeres “con el fin de empoderarnos como mujeres rurales”.

Destacó que desde la fundación, en ese sentido, trabaja “con el abordaje de casos de violencia de género, violencia infantil”. La referente se mostró agradecida no solo por este nuevo medio de financiamiento sino también por los implementos para el trabajo en huerta, máquina de coser y útiles escolares y libros que les fueron entregados. “Logramos el asesoramiento de profesionales, porque buscamos que nuestros niños y niñas, crezcan en familias sin violencia”, detalló la fundadora de “Aquí es”.

