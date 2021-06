/ / CONVENCIÓN NACIONAL UCR: "NO HAY QUE ESTAR MÁS EN JUNTOS POR EL CAMBIO"

Jorge Sappia afirmó que el radicalismo "no tiene ningún punto de contacto" con el PRO y dijo que Vidal y Bullrich son lo mismo. Además, elogió la gestión de la pandemia del Gobierno. Fuerte crítica a Alfredo Cornejo.

En este marco, disparó contra un sector de la oposición que puso “palos en la rueda” a cualquier accionar del gobierno en este sentido. “La gente del PRO ha hecho de esto un motivo para hacer oposición por oposición misma o para ahondar la grieta. No ha sido un tratamiento científico si no politizado, negativo por supuesto”, recalcó.

Y volvió a poner en cuestionamiento la pertenencia del partido centenario a la alianza con el macrismo. “El radicalismo en la medida en que siga estando en Juntos por el Cambio va a tener una actitud pasiva, la misma que tuvo desde que se formó la alianza electoral. Está esperando que va a hacer el PRO para ver que hacen ellos”, señaló.

Sappia manifestó además sus inquietudes respecto de las rispideces que se están dando en el PRO entre Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. “Una está con Macri y la otra con Larreta pero es más de lo mismo. Son dos vertientes del PRO, partido que no tengo ninguna afinidad y que en el ejercicio del poder ha mostrado su incapacidad para lograr eficacia”, señaló el Tano.

A su entender, “no hay que estar en Juntos por el Cambio”. Consultado sobre qué consejos le daría a hombres “fuertes” del radicalismo bonaerense como Carlos Fernández, Miguel Bazze o Maximiliano Abad, dijo: “No se trata de dar consejos sobre cómo participar en JxC”. “El radicalismo no tiene ningún punto de contacto en materia de ideas y valoras con el PRO. Esta alianza no se hizo sobre la base de un acuerdo programático donde pueden convivir partidos distintos. Por eso, la única recomendación que le puedo hacer es que se vayan de Juntos por el Cambio y tratemos de devolverle la fortaleza que tuvo en su momento”, remarcó el ex viceministro del gobierno de la Alianza.

También apuntó que “el radicalismo no tiene referentes como antes”. “No tiene un Raúl Alfonsín, ni Eduardo Angeloz, ni aún Fernando de La Rúa. No tiene una figura que sea líder. No sé si hasta Gerardo Morales puede presentarse como un líder indiscutido. Me gustaría que dijera que quiere hacer con JxC”, sostuvo Sappia quien sentenció que hay una sensación de acefalia “porque Alfredo Cornejo no es verdadero presidente del Comité Nacional” del partido fundado por Leandro N. Alem.

FUENTE Y FOTOS: Política Argentina