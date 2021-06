/ / REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA CHAQUEÑA: NOS SACAMOS UNA MOCHILA MUY PESADA", ASEGURÓ PÉREZ PONS

El ministro de Economía, Planificación e Infraestructura, Santiago Pérez Pons destacó el acuerdo logrado con el 93,4% de los acreedores de la deuda pública provincial hecho que permitió reestructurar la totalidad de la misma. “Hoy es un día muy importante, no sólo para esta gestión, sino para toda la provincia ya que podemos decir que dejamos atrás una mochila muy pesada”, dijo el funcionario.

“Se creía que está entrada de capitales, que inicialmente eran especulativos, iban a dar paso a inversiones extranjeras y que esas inversiones extranjeras iban a producir un desarrollo productivo y la generación de empleo, pero esto nunca pasó y solo llegó el endeudamiento “, dijo el ministro.

Detalló que la provincia terminó pagando tres veces más intereses sobre la deuda y por ende invirtió menos de la mitad en infraestructura pública. “Para tomar dimensión, en Chaco, en 2.015 sólo el 1% del gasto del Estado se destinaba a intereses de la deuda mientras que en 2.019 llegamos al 7%”, precisó. Dijo que eso también tuvo su correlato en la inversión infraestructura donde se disminuyó del 19% al 10%

Acuerdos

El ministro recordó que a mediados de abril se anunció un principio de acuerdo con el principal grupo de acreedores. Detalló que el Chaco tenía un endeudamiento de 250 millones de dólares y que de ese monto un grupo principal de acreedores tenía el 50%. “Llegar a un acuerdo con ellos erá condición necesaria porque tenían la posibilidad de bloqueo de poder llegar a acordar con todos”, explicó el funcionario. “Hoy podemos decir llegamos a un acuerdo con el 93,4% de todos los acreedores privados y la inmensa mayoría de los inversores entendió que si la provincia no invierte, no crece y no genera empleo, entonces nunca va a poder honrar sus compromisos”, aseveró.

Pérez Pons dijo que este acuerdo “nos da el oxígeno suficiente para que la provincia profundice su proceso de recuperación económica”. Además permitirá generar un ahorro de 212 millones de dólares algo que tiene “una implicancia muy importante porque se destinarán estos recursos a mayor inversión pública y sobre todo a mejorar nuestro desarrollo productivo”.

FUENTE Y FOTOS: Agencia FOCO