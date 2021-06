/ / SÁENZ PEÑA - EXPLOSIÓN COVID: 1.115 CONTAGIOS EN 14 DÍAS JAQUEAN AL SISTEMA DE SALUD

La escalofriante cifra fue confirmada por el Comité Sanitario de Emergencia de nuestra ciudad. Con más de mil contagios en apenas 14 días, Sáenz Peña vive una verdadera explosión de casos de coronavirus. Las camas y respiradores están permanentemente ocupados y el sistema sanitario desborda a cada momento. "Se trabaja a cama caliente. Hay muchos pacientes en las Terapias Covid de los establecimientos de Sáenz Peña, muchos pacientes con Covid son del interior pero muchos más son de aquí, de Sáenz Peña. Estamos viendo morir a muchos amigos y conocidos que entran a internación y a las pocas horas son intubados. Y lamentablemente de una intubación casi nadie sale caminando, sino en una bolsa, pero la gente sigue sin tomar conciencia de la gravedad de la actual situación. Y lo peor de todo es que el personal y los profesionales de Salud estamos muy cansados, agotados y ya no damos más", advirtieron reconocidos médicos saenzpeñenses consultados por Periodismo365, en concordancia con las afirmaciones de la ministra de Salud del Chaco, quien días pasados alertaba que "de 10 intubados solamente 1 o 2 sobreviven y quedan con graves secuelas por el coronavirus, con riesgo de fallecer en los días subsiguientes".

En ese delicado contexto, el Comité Sanitario de Emergencia de Sáenz Peña alerta que continúa la suba sostenida de casos en nuestra ciudad y los partes epidemiológicos reflejan cada vez más, valores muy altos de contagios.

Los casos positivos se mantienen en valores altos al igual que la cantidad de testeos, y el porcentaje de ocupación en el área de internación, si bien es variable, no desciende del 90-95% llegando en momentos al 100% de ocupación. En cuanto a la semana comprendida desde el 23 al 29 de mayo sobre un total de 2119 muestras evaluadas, resultaron positivas 525 que representan un 25% de positividad, 1564 negativas y aún existen 30 en estudio.

Nuevamente y como en cada comunicado, se insta a la población al cuidado, mantener las conductas precautorias y preventivas en pos de evitar los contagios. Distanciamiento social de 2 metros o más, el uso de tapa bocas o barbijo, el alcohol en gel o alcohol al 70% y evitar lugares con aglomeramiento con otras personas siguen siendo las claves fundamentales para el no contagio del COVID-19.

En el nuevo parte epidemiológico del Comité Sanitario de Emergencia correspondiente a la semana del 30 de mayo al 05 de Junio, los especialistas explican que aún los índices de contagio continúan siendo elevados en relación a otras etapas de la pandemia, y sugieren a la población acatar las medidas vigentes tendientes a proteger la salud propia y de los seres queridos.

Evitar reuniones, compartir cubiertos, bebidas del mismo recipiente, mate, mantener distanciamiento social, exigir a los comercios vecinos que cumplan con las normas en relación a la cantidad de gente que puede permanecer dentro de locales, utilizar tapa bocas o barbijo, la higiene constante de manos, no llevar la mano a la nariz o boca sin antes higienizarla, y no relajarnos en cuanto a todos estos cuidados que ya conocemos, explicaron, es la clave fundamental para poder bajar el nivel de contagios.

Dicen los especialistas, haciendo énfasis en este aspecto, que si como sociedad no comprendemos que estas conductas son particulares, el cuidarnos hace al amor propio y para con nuestros familiares más allá de la presencia de las fuerzas o controles, si no llegamos a comprenderlo será muy difícil poder bajar el nivel de contagio y principalmente salvar vidas. En cuanto a los números puntuales de la semana sobre un total de 2394 muestras, el 25% resultó positivo, que representa 590 casos, 1794 negativos y permaneces 10 casos en estudio.

Asimismo, días pasados el Comité Sanitario local mantuvo una importante reunión via streaming con el Gobernador Jorge Capitanich donde expusieron y manifestaron diferentes miradas necesarias en materia sanitaria para continuar el trabajo en la ciudad.

En el encuentro virtual, entre otros ítems se plantearon diferentes necesidades y puntos de vista, entre ellos la importancia de la creación de un Centro de Información Sanitaria, el cual, expusieron los especialistas no este únicamente ligado a la pandemia de COVID-19, sino que sirva para monitorear diferentes patologías emergentes ( Dengue, gripe, etc) y enfermedades prevalentes (HTA, Diabetes, etc) así como otras aristas de importancia sociosanitaria; con la idea de estar preparados para futuras situaciones epidemiológicas que podrían desarrollarse y permitir con la obtención de datos locales y su análisis, diseñar políticas de intervención pública que sean dirigidas hacia una mejoría para los habitantes de nuestra ciudad.

También se expresó la necesidad de buscar mayor acompañamiento a los trabajadores gastronómicos de parte de las entidades gubernamentales para cumplir las medidas restrictivas decretadas; ya que en el horario de cierre de comercios y restoranes, a los empleados de los locales se les vuelve difícil hacer cumplir las normativas de parte de los comensales que se niegan a retirarse, cayendo posteriormente las sanciones sobre los comercios y por ende perjudicando a los empleados del lugar. En este sentido solicitan el acompañamiento de las fuerzas de seguridad y buscar un mecanismo que permitan cumplir con las recomendaciones y medidas estipuladas.

Otro tema abordado es la importancia de la cantidad de camas en el hospital y sanatorios que se fueron incorporando en el desarrollo de la pandemia; hecho este que macó la diferencia entre colapsar y poder manejar de forma más ordenada las necesidades de internación tanto de nuestra ciudad como de otras localidades que derivan a Sáenz Peña. Instando en el trabajo mancomunado en la prevención en la sociedad, para que no se llegue al punto tan temido de alerta roja sanitaria. El Gobernador se comprometió en trabajar estos puntos e informó que quedan semanas difíciles por delante, aún con el aceleramiento de la campaña de vacunación y el leve descenso del índice de positividad.

