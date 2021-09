/ / CHACO: EL GOBIERNO ANALIZA DEVOLVER A DOCENTES LOS DÍAS DESCONTADOS POR PARO

Aldo Lineras, ministro de Educación del Chaco; aseguró que “se puede pensar en la devolución de los descuentos” a docentes por días de paro.

En línea a este contexto, el ministro explicó en comunicación con Radio Provincia que “el tema de los descuentos por los días de paro es un tema discutible. La posición del Gobierno, que es previa a mi llegada pero que yo acompaño, es que no hay posturas rígidas, sino que se puede pensar en la devolución de los descuentos”. Sin embargo, aclaró que “como se dijo, también hay que hacer honor al que ha ido a trabajar, y hay que hacer una distinción con el que no”. “No somos insesibles a las ideas de movimientos gremiales, pero hay un sector muy importante que acordó la paritaria en las instancias previstas y que volvió al trabajo, y es a quien queremos hacer honor en el acuerdo”, agregó.

Otro de los temas resaltados en la agenda de Lineras resulta del transporte público y las distancias que tienen que recorrer algunos docentes para arribar a los establecimientos donde son designados, sobre lo cual calificó de “penoso” ver a los trabajadores recorriendo de distintas formas los kilómetros. “Si uno tuviera un buen ingreso sería distinto, y creo que si sostenemos la cláusula gatillo vamos a mejorar”, indicó, y explicó que en el corto plazo “hay que buscar políticas compensatorias, y una de ellas tiene que ver con tratar de hacer más ágiles y eficientes los mecanismos para el intercambio de cargos según la residencia, pero mientras vamos resolviendo eso, buscaremos un sistema de transporte”.

“En la reunión con los gremios cada uno asume su postura, creo estar haciendo honor en lo que le transmití al gobernador. Compromiso de cláusula gatillo más esta mejora, y todos tenemos la idea de que si lo podemos sostener vamos a terminar de una manera adecuada este año, y la perspectiva para 2022 son muy halagadoras”, destacó Lineras, y agregó que “estuvimos explicándole al gobernador la necesidad de poder avanzar sostenidamente que hay que empezar a dar para ganarle a la inflación”.

En un análisis general, el ministro también respaldó las decisiones tomadas por el Gobierno Provincial tras el resultado electoral del último domingo. “Uno escucha y hace, y un Gobierno peronista no puede permitirse que el trabajador esté reclamando y no se le de una respuesta inmediata. Y esta respuesta no es oportunismo, tiene que ver con un proceso que se da ahora”.

FUENTE Y FOTOS: Agencia FOCO