/ / EL GOBIERNO PRESENTÓ EL PROGRAMA INCLUSIÓN DIGITAL, PARA ACCEDER A CRÉDITOS NO BANCARIZADOS Y CON TASA 0 PARA LA COMPRA DE NOTEBOOKS

Con el objetivo de reducir la brecha digital en las y los estudiantes chaqueños, el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura financiará créditos no bancarizados con tasa cero para jóvenes de hasta 35 años que se encuentren cursando sus estudios superiores y quieran comprarse una notebook. La inscripción comienza el viernes.

Esta política se materializa en una operatoria diseñada junto a Fiduciaria del Norte SA, para ofrecer el acceso a tres diferentes gamas de notebooks: básica, media y alta, según la necesidad del o la estudiante. La preeminencia social y cultural ganada por las tecnologías informáticas como medios para acceder al conocimiento, producirlo y difundirlo, y como herramientas de trabajo y comunicación, hacen imprescindible su inclusión en el ámbito educativo y más aún en el nivel superior, donde se forman nuestros profesionales.

En ese sentido, el ministro Pérez Pons expresó que “hoy, como nunca antes en la historia, la brecha entre aquellos que pueden acceder a nuevas tecnologías y quienes no cuentan con esa posibilidad es determinante para su presente y futuro. Contar con un celular, una computadora, tener internet es tener más y mejores oportunidades para lograr las metas que se propongan, estudiar, tener un trabajo, vincularse”.

Al mismo tiempo puso en valor el rol del estado en el otorgamiento de herramientas como Inclusión Digital: “Democratizar el acceso a las tecnologías a partir de medidas como estas, que generan facilidades para la compra de una notebook a los chicos y chicas que están estudiando, es una decisión política que apunta directamente a cerrar la brecha digital”.

Generar igualdad de oportunidades entre los jóvenes

Inclusión Digital es una política pública que tiene como principal objetivo generar igualdad de oportunidades entre los jóvenes. “Para tender un puente, para acortar esa brecha, para que las y los estudiantes no estén lejos de sus sueños, está el Estado”, dijo Pérez Pons y agregó “que puedan comprarse una notebook con tasa de interés cero es también premiar el esfuerzo y recordarles que esos sueños: recibirse, trabajar, disfrutar de hacer algo que les gusta, son posibles”.

Por su parte la subsecretaria de Educación, Ludmila Pellegrini, expresó que desde la cartera educativa “se pone en valor estos esfuerzos que se hacen desde diferentes áreas del Estado, como es el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, porque sabemos los múltiples esfuerzos que nuestros estudiantes han implementado para lograr estudiar en los últimos tiempos".

"Conectarse desde un celular, desde una compu prestada, muchas veces en una casa donde había uno o dos dispositivos para todos los integrantes de la familia. Asique este tipo de políticas públicas es fundamental para poder garantizar el pleno acceso al derecho social a la educación", sentenció.

Al mismo tiempo, la funcionaria adelantó que las posibilidades de contar con estos créditos no bancarizados otorgarán a las y los estudiantes el acceso “a un dispositivo que les permitirá cumplir con múltiples derechos, además de estudiar, también lo usarán para trabajar, para vincularse y recrearse".

El interés de los y las estudiantes

Un nutrido marco de jóvenes en el Aula Magna de la UNNE, presenciaron el lanzamiento de Inclusión Digital, con gran expectativa. En ese contexto, Emilce Torres, estudiante del cuarto año de Ciencias de la Educación, adelantó que viene de una familia de seis integrantes y detalló lo dificultoso que fue el proceso de pandemia para lograr estudiar en virtualidad y compartiendo dispositivos con hermanos y padres que también trabajaban desde la casa.

La estudiante celebró esta nueva política pública que se implementa desde la cartera económica provincial y que contempla la posibilidad de quienes no pueden acceder a un crédito bancario. “Las y los estudiantes solemos tener algunos trabajos irregulares y endeudarnos para comprar una compu no es una opción. viable. Con esta iniciativa se acerca la posibilidad de comprar una computadora y no esperar el turno en casa para ocupar la de toda la familia, va significar una autonomía que me permitirá estudiar mejor y por eso estoy muy agradecida que esto pase”, aseguró.

Al mismo tiempo la estudiante puso en valor el rol del Estado en la inclusión educativa con herramientas de estas características y adelantó la expectativas que se abre al estudiantado. “Estamos esperando la apertura de las inscripciones porque somos muchos los y las que necesitamos una compu y me parece genial que el Gobierno sepa que la clave está en que nadie quede fuera del aula”, sentenció la joven.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Para ser postulantes los interesados deben cumplir los requisitos que se detallan:

● Estudiantes nativos y residentes chaqueños.

● Hasta 35 años de edad.

● En condición de regulares de nivel superior (universitario y no universitario) de instituciones públicas de la Provincia de Chaco.

● Cuenta bancaria en pesos habilitada en el Nuevo Banco del Chaco S.A.

● Asalariados (no excluyente), cuya cuota del bien seleccionado no supere el 20% de su ingreso neto.

● Si no poseen recibo de sueldo, deben presentar un garante asalariado cuya cuota del bien

seleccionado no supere el 20% de su ingreso neto.

El plazo de devolución previsto será de doce (12), dieciocho (18) o veinticuatro (24) cuotas para el pago del bien adquirido, según el monto del recibo de sueldo presentado y elección del beneficiario, con un plazo de gracia de 3 meses.

Los interesados deberán postularse a través de la Plataforma Tu Gobierno Digital, descargándose la aplicación “Inclusión Digital”, completando con sus datos y adjuntando la documentación requerida desde el 1 de octubre a las 10 horas, hasta el domingo 10, a las 23.59.

