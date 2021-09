/ / SÁENZ PEÑA: UN CARRO CON RESIDUOS PARA CERDOS CHOCÓ AUTO ESTACIONADO FRENTE AL HOSPITAL

El accidente ocurrió este mediodía frente mismo al Hospital "4 de Junio". Por la presunta mala maniobra de un camión, el carro tirado por un equino colisionó en la parte trasera del automóvil de una periodista. Quedaron esparcidos en el pavimento los residuos que el carrero llevaba para alimentar a los cerdos. Afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas, pero sí se presentaron en el lugar mujeres pertenecientes a la Asociación "Amo los Perros" solicitando el secuestro del caballo por el delito de "Maltrato Animal". Sin embargo la Justicia no autorizó el pedido y ordenó que el equino -que estaba lastimado en una de sus pata traseras- siga en poder de su dueño.



Al llegar hasta la Avenida 28 y calle 31 del Barrio Santa Elena, los uniformados constataron una colisión simple donde fueron partícipes un automóvil Nissan Tiida, color beage, dominio KNR776, el que estaba estacionado y es propiedad de una periodista de un canal de cable local, domiciliada en el centro. La misma exhibió carnet habilitante y seguro obligatorio.

Por otra parte constataron que en el lugar estaba un carro tirado por un animal equino, color blanco, guiado por un joven de 26 años, domiciliado en el Barrio Tiro Federal, quien afirmó no estar lesionado y no requería asistencia médica. El carrero llevaba un cargamento de verduras en mal estado para alimentar cerdos, y manifestó que producto de la mala maniobra de un camión Chevrolet 610, dominio TXS973, que le cerró el paso terminó impactando involuntariamente en el automóvil mencionado.

Más tarde los policías lograron identificar al propietario del camión, un joven de 27 años, domiciliado en el Barrio Nuevo. Se labró Acta de Constatación con intervención de la División. Criminalística. Posteriormente se hicieron presentes mujeres pertenecientes a la Organización "Amo los perros", solicitando el inmediato secuestro del caballo.

Se consultó al Fiscal Marcelo Soto quien advirtió que de no haber personas lesionadas no es competencia de ese ministerio público, agregando que las cuestiones de maltrato animal competen al Juzgado de Faltas. Se consultó entonces a la Dra. Celia Altamiranda, quien aseguró que el hecho no es de su competencia respecto al secuestro del equino por no atender cuestiones de maltrato animal. En esas circunstancias los rodados y efectos intervinientes continuaron en poder de sus propietarios, siendo invitados a radicar el escrito que se estimen correspondiente.

Periodismo365 - FOTOS: Gentileza Walter Jara