/ / CHACO - COVID: DESMIENTEN LA INSCRIPCIÓN A UNA TERCERA DOSIS Y PIDEN NO DAR DATOS PERSONALES

El Ministerio de Salud Pública del Chaco aclara que no están aplicándose terceras dosis en el marco de la Campaña de Vacunación Provincial contra el COVID-19. También desde el Ministerio se advierte que no se está solicitando información ni datos personales a la población, ya que la cartera sanitaria cuenta con su propia base de datos provincial y no está en curso una inscripción para terceras dosis.

La Campaña de Vacunación Provincial contra el COVID-19 sigue su curso, con la aplicación de primeras y segundas dosis en todo el territorio chaqueño, para avanzar y completar esquemas de inmunización. El Chaco ya lleva administradas 1.298.159 dosis anti COVID-19, de las cuales 756.852 corresponden a primeras dosis y 531.307 a segundas dosis.

