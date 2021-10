/ / CINCO EMPRESAS OFERENTES PARA EJECUTAR LA OBRA DEL ACUEDUCTO SANTA SYLVINA - CHOROTIS

El acto de apertura fue encabezado por el gobernador, quien destacó que la obra "permitirá universalizar el servicio de agua potable en Chorotis". Con una inversión cercana a los 440 millones de pesos, "los trabajos contemplan además las redes domiciliarias de agua potable, con un plazo de ejecución de 12 meses, generando más de 1.500 empleos", agregó Capitanich.

“Se trata de una obra que trasciende las fronteras de ambas localidades”, señaló el gobernador, en el acto de apertura de sobre de la licitación en donde cinco empresas presentaron sus documentaciones: Ginsa SA, ILAG Construcciones Sucesión de Luis A. Gutiérrez, Ingeniero Pedro Alberto Martínez Construcciones, Claris César Ernesto y Bylsa Construcciones.

Con una longitud de 36.850 metros de cañería de Acueducto, 10.300 metros de redes domiciliarias y 1.640 conexiones domiciliarias, la cobertura prevista al finalizar la obra en Chorotis será del 100%, mejorando el servicio y la calidad de vida de los habitantes.

El presupuesto oficial de la obra es de 439.253.341,77 de pesos, y es financiado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), a través del Programa Profesa. El plazo de ejecución es de 12 meses.

Del acto de apertura de sobres, que se desarrolló en el salón Obligado de Casa de Gobierno participaron también el intendente de Chorotis, Marcelo Bodnarczuk, los vocales de Sameep, Raúl Acosta y Fabián Ríos; y demás autoridades de la empresa provincial de agua.

El objetivo es la universalización de las conexiones domiciliarias

Durante el acto, el gobernador Capitanich señaló “en esta licitación son casi 440 millones de inversión para llegar al objetivo de concretar 1.640 conexiones domiciliarias. Ello implica una estrategia que nos hemos fijado para toda la provincia que es la universalización de las conexiones domiciliarias de agua potable y a su vez, vamos cumpliendo con todas las demandas de Chorotis, como la refacción del centro de salud, infraestructura escolar en Chorotis y Venados Grandes, la ruta y ahora el Acueducto”, destacó.

Al mismo tiempo, expresó la importancia del apoyo nacional y las distintas fuentes de financiamiento. “Tenemos un monto total de 9.000 millones de pesos en financiamiento para generar 1500 empleos, con distintos programas como Argentina Hace 1, Proarsa, Profesa 1 y Profesa 2. Estamos abriendo los 39 proyectos de ejecución para que entre octubre y noviembre todos estén en iniciados”, dijo a la vez que aseguró que todas estas obras permiten incrementar las redes domiciliarias y suman usuarios en las distintas localidades

La importancia del Segundo Acueducto

El primer mandatario provincial destacó “después de haber comprobado que el agua llegó a Charata siempre hay una estrategia en todos los medios y de la oposición de desnaturalizar obras. Un acueducto no se hace de un día para el otro. Durante cuatro años solo se avanzó un 8%, cuando ya estaba en un 67% de ejecución. Antes de fin de año superaremos el 92% de ejecución y nos queda la distribución de las redes en cada una de las localidades”.

“La toma de obra de agua sobre el río Paraná, la obra civil y estructura electromecánica, más los caños, el transporte de agua cruda, más el procesamiento, floculación y filtrado de agua, más el envío de agua, es un proceso extremadamente complejo que requiere de obras y la implementación metodológica y mecánica de las mismas. Esta obra es hoy la más importante de Argentina y Sudamérica con un costo aproximado de 400 millones de dólares nos permitirá llegar a 512 kilómetros de cañería de extensión con 26 localidades que antes no tenían agua potable”, acotó Capitanich.

Finalmente, añadió “estas obras no se ven, pero son vitales para cualquier sociedad. El agua potable es salud, vitalidad, es vida por eso no es menor bajar drásticamente la mortalidad infantil asociada a la diarrea estival y eso se debe a que cuanto más agua potable y redes cloacales tengamos posibilitará el saneamiento ambiental y mejor calidad de vida. El pueblo chaqueño debe tener una mirada especial con estas obras que perdurarán para siempre, no se puede desconocer la magnitud de las mismas como la realizada en Charata que tiene 107 años y no contaba con agua”.

“Con esta obra llegaremos al 100% de los vecinos de Chorotis”

Por su parte, el presidente de Sameep, Leonardo Aguzín, manifestó que “con este acueducto de Santa Sylvina a Chorotis estamos garantizando el transporte y la distribución dentro de la ciudad. Con esta obra llegaremos al 100% de los vecinos y así ir completando el sueño de lograr que cada chaqueño y chaqueña tenga agua potable y que sea parte de su vida normal y tener otras oportunidades a través del trabajo”.

Aguzín agregó: “Sin el Segundo Acueducto esta obra no hubiese sido posible, porque el agua que llega a Villa Ángela está de acuerdo a las expectativas, pero el Segundo Acueducto lo repotencia por lo que el próximo verano tendremos un mejor abastecimiento de ciudades emblemáticas como Sáenz Peña, Villa Ángela o San Bernardo”, agregó.

“Obras estructurales cambian la vida”

A su turno, el intendente de Chorotis, Marcelo Bodnarczuk agradeció la mirada especial del Gobierno y del Directorio de Sameep hacia el interior. “Se cumple un sueño de años, de nuestros abuelos y sin dudas, estas obras estructurales cambian la vida de muchos vecinos” dijo y sumó “Me llena de emoción porque esto cambiará el futuro de Chorotis y Venados Grandes y también de Tres Mojones, donde junto a Sameep estamos llevando a cabo obras”, concluyó.

Periodismo365