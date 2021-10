/ / SÁENZ PEÑA: ACRIBILLARON A BALAZOS A UN AUTO DESDE OTRO VEHÍCULO

El violento ataque fue perpetrado por al menos 4 sujetos que abrieron fuego contra un automóvil en zonas del Barrio Antonio Zafra. Hasta la media mañana de este martes, la Policía no logró hallar al dueño, pero sí al automóvil baleado.

El individuo estaba asustado y no descendió del rodado, avisando a los uniformados que momentos antes al hallarse en su domicilio en el barrio Antonio Zafra, cuatros sujetos que se movilizaban en un automóvil Chevrolet Astra color gris y capot negro le habían efectuado varios disparos con arma de fuego. Los policías le solicitaron sus datos de identidad pero el conductor del Renault Megane se negó a brindarlos, remarcando que no deseaba realizar denuncia alguna, para retirarse rápidamente del lugar.





Más tarde, a la 02.41 horas, efectivos de Comisaría 5º fueron comisionados a realizar tareas investigativas en el Barrio Antonio Zafra, para hallar al automóvil marca Renault modelo Megane, color bordó, el cual tenía orificios de proyectiles como consecuencia de haber sido acribillado.

Tras realizar recorridos por dicho Barrio, los efectivos lograron encontrar al mencionado vehículo ubicado por detrás del predio de la YPF, estacionado al lado de una vivienda en construcción, siendo este marca Ford modelo Escort, color bordó, con dominio colocado.

Los empleados policiales llamaron reiteradas veces a los residentes en la vivienda pero no fueron atendidos por persona alguna y entonces no fue factible dar con el titular del rodado, como así también al buscar a los vecinos lindantes para obtener datos precisos al respecto, no fueron atendidos por persona alguna.

Ya en horas de la mañana de este martes, a las 07.20, personal de Comisaría 5º fue nuevamente al domicilio en el Barrio Antonio Zafra a los efectos de lograr identificar y hablar con el propietario del automóvil marca Ford modelo Escort, color bordó, el cual presentaba orificios causados por arma de fuego, pero una vez en el lugar llamaron varias veces a la puerta sin ser atendidos por persona alguna.

Periodismo365