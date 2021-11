/ / GOLPE A MACRI: RATIFICARON AL JUEZ BAVA EN LA CAUSA DE ESPIONAJE ILEGAL A FAMILIARES DEL ARA SAN JUAN

La Cámara Federal de Mar del Plata desestimó el segundo pedido de recusación que presentó la defensa de Mauricio Macri aludiendo prejuzgamiento y parcialidad del magistrado contra el expresidente.

El tribunal respondió la solicitud del expresidente en un escrito de más de 10 páginas en el que desestimó todos los planteos de la defensa, en el misma sostiene que "la presente nueva recusación, es planteada por causas sobrevinientes, que según se alega, se habrían producido el pasado 28 y 29 de octubre de 2021" y agrega que Lanusse "sostuvo el temor fundado de parcialidad y falta de independencia argumentados en torno a la audiencia del 28, el proveído y oficio al Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y del Decreto presidencial, ambos de esa misma fecha".

En ese punto, desde la Cámara resaltaron, "entendemos que al evaluar diversos planteos de recusación en éstas instancias judiciales debemos ser particularmente cuidadosos, a fin de evitar una manipulación del instituto, cuando se invoquen razones no comprobadas en la causa, residentes en el ánimo subjetivo de las partes" y añadió, "que inviten al apartamiento de quien, aun cuando es designado juez subrogante, en términos de ley, resulta ser el 'juez natural' de la causa".

En la resolución que firmaron los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez (Santiago Martín se encuentra en uso de licencia), liquidaron el eje del pedido de Lanusse, "en cuanto a la primera cuestión planteada, este Tribunal luego de haber visto y cotejado el video presentado como prueba y las constancias obrantes en el expediente, no logra advertir las discordancias alegadas por el recusante entre aquel soporte fílmico de la audiencia indagatoria y el tenor y texto del acta que lo refleja y que este Tribunal pudo ver y examinar oportunamente".

A su vez remarcaron que tampoco advierten algún motivo que pudiera generar temor de parcialidad o dependencia en los procedimientos, pasos y decisiones tomadas por el Juez en la causa en lo relativo a lo que ocurrió en el marco de la audiencia en la que Mauricio Macri pidió ser relevado de guardar secretos de la AFI. "No puede aquí obviarse que todas las partes, incluido quien recusa y el Sr. Fiscal, firman sin efectuar reservas, el acta sobre la que intenta sumirse alguna duda o ambigüedad" y profundiza, "no sólo consintiendo con ello la redacción y su contenido, sino avalando también la suspensión del acto celebrado conforme el pedido de las mismas".

La Cámara considera que la respuesta del Juez en su informe es muy clara cuando afirma que “(…) pese al criterio de este magistrado sobre la cuestión, a fin de no afectar el derecho de defensa del imputado, como también de evitar futuros planteos nulificantes de las partes", se hizo lugar al requerimiento efectuado por el Dr. Lanusse, pedido que fue acompañado por el Dr. Curi, representante del Ministerio Público Fiscal y se suspendió la audiencia que se venía desarrollando.

En la negativa a la solicitud, los jueces alertaron que "no puede de ningún modo la discrepancia de una de las partes con lo decidido, constituir una causal suficiente para fundar el apartamiento del juez designado constitucionalmente para el conocimiento del expediente" y recalcaron que "los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que informan el pedido de apartamiento efectuado por el letrado, nos llevan a concluir en que las circunstancias proyectadas no se evidencian como verificables", es decir que las pruebas presentadas por Macri y Lanusse no tienen fondo.

Acerca los planteos de la defensa sobre el decreto presidencial 750/2021 que según la defensa evidenciaría motivos suficientes como para sospechar una suerte de acuerdo que importa prejuzgamiento o parcialidad, "coincidimos también con el Juez de grado en que constituye una cuestión ajena a la actividad del magistrado de primera instancia que interviene en el proceso judicial" y que por no responder a una actividad judicial que incida en la controversia de la recusación, "no debe ser objeto de tratamiento en la presente ni siquiera como una referencia que pudiese haber influido en la actitud del juez que aquí se cuestiona".

Las querellas de la causa que representan a las familias de los submarinistas se mostraron satisfechas con la determinación de la Cámara. Por parte del sector mayoritario que encabeza la abogada Valeria Carreras manifestaron que como sostuvieron por escrito, "no podía alegarse la propia torpeza en la firma del acta del 28/10/21 como pretendía la defensa de Macri" y que para la Cámara Federal queda claro, "que el juez Bava no mintió ni en él acta del 28/10 ni en el decreto del 29/10".

A su vez expresaron, "hoy podemos decir que ganamos “los nadies” como diría Eduardo Galeano, ganamos los que solo munidos de la verdad y las pruebas, sin poder alguno, obtuvimos justicia frente a un planteo infundado y evidentemente dilatorio planteado por Macri" y añadió que seguirán con la única consigna que los motiva, "la verdad y la justicia para los tripulantes las familias de los tripulantes y para los Argentinos".

Mientras que el padre y letrado de la otra parte de la querella, Luis Tagliapietra comentó que probablemente la defensa de Macri intente apelar la definición de la Cámara pero que el código es taxativo respecto de que la resolución es inapelable y opinó que la intención de Lanusse no tendrá buen destino. También advirtió que entre mañana y el martes podría haber novedades por parte del juez Martín Bava que, ya ratificado, debe definir si procesa al expresidente en la causa que lleva adelante en Dolores.

FUENTE Y FOTOS: Política Argentina