/ / SÁENZ PEÑA - LOS QUE MATARON A LOS CIERVOS ASALTARON A UN CAMIONERO TUCUMANO: "NO VUELVO NUNCA MÁS"

"Paré el camión cargado con aceite, me fui unos minutos a pagar el canon de Bromatología en las oficinas que están a pocos metros de la estación de servicio de la Rotonda y cuando volví ya me habían robado 20 cajas cerradas de aceite. A plena luz del día, con total impunidad y en un ratito porque nadie se quiso meter a pesar de que vieron como me robaban. Nosotros tenemos nuestros grupos de WhatsApp y ya me habían dicho camioneros de otras partes del país que tenga cuidado, que en Sáenz Peña es bastante jodido con la inseguridad, es muy peligroso y que me iban a robar. Bueno, lamentablemente no hice caso a los colegas y eso me pasó. Por eso la próxima vez que me manden de la fábrica, nunca más vengo para Sáenz Peña. Ni en las villas de Buenos Aires me robaron así. La Policía se portó muy bien, vino rápido pero no se recuperó toda la mercadería y ellos me contaron que eran los mismos delincuentes que habían robado ciervos del zoológico y los estaban haciendo asado. En la casa de ellos estaba la mercadería que robaron de mi camión. Esos tipos no pueden andar sueltos porque van a matar a alguna persona en cualquier momento. Son un peligro para toda la sociedad", lamentó el transportista en declaraciones a Periodismo365 en la noche de ayer.

Con la totalidad del personal disponible y en varios patrulleros los uniformados llegaron de manera urgente hacia la mencionada estación de servicio, constatando que en la playa de estacionamiento varios delincuentes rompieron la lona de un camión con acoplado y se estaban robando el cargamento.

En el momento se logró la detención de un sujeto de 23 años domiciliado en el Barrio San Cayetano, otro de 16 años del mismo barrio y el restante de 14 años domiciliado en el Barrio Antonio Zafra. Los efectivos lograron recuperar 120 botellas de aceite puro de girasol de 900 ml.

El camionero, oriundo de la provincia de Tucumán, formalizó la correspondiente denuncia penal, agregando que "por los robos ya ningún camionero de cualquier parte del país quiere parar en Sáenz Peña. Ustedes dentro de dos años o menos van a tener zonas más peligrosas que Rosario Sur o las villas del conurbano, si es que no trabajan seriamente con esta problemática. Todos mis colegas camioneros quedan a dormir en Machagai o Quitilipi y pasan de largo por Sáenz Peña. Es muy triste esta situación porque afecta a los comercios gastronómicos, las estaciones de servicio y a todos los saenzpeñenses. Pero yo aquí no vuelvo nunca más. Agradezco mucho a la Policía que se portó bastante bien conmigo y vinieron rápido. Detuvieron a unos cuantos, pero son todos menores que ya salieron a los pocos minutos y seguirán robando", remarcó ofuscado.

Periodismo365