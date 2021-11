/ / SÁENZ PEÑA - UNA MADRE DENUNCIÓ INTENTO DE SECUESTRO DE SU BEBÉ: "ERA UNA TRAFIC BLANCA CON VIDRIOS POLARIZADOS"

Una joven madre denunció en sede policial que en la mañana de este jueves, cuando caminaba con su bebé en brazos en zona del Barrio San Martín, se detuvo una Traffic, color blanco, y de la misma descendió un hombre con tonada porteña exigiéndole a viva voz que le entregue a la niña. Comenzó allí un forcejeo con gritos desesperados de la madre pidiendo auxilio, situación que puso en fuga al sujeto.

La joven madre notó que el parabrisas del vehículo estaba dañado, ya que tenía un orificio circular de tamaño mediano, y que en forma sorpresiva el rodado se detuvo y desde el lado del acompañante descendió um sujeto de contextura física robusta, 1,80 metros de altura aproximadamente, tez morocha, cabellos cortos oscuros, vestía una remera lisa color azul, pantalón jeans azul, gorrita con visera color negro, barbijo descartable celeste, similar a los que utilizan en el Hospital, ignora si tenía tatuajes en sus brazos, pero afirmó que si lo ve nuevamente se encontraría en condiciones de poder reconocerlo. La víctima aseguró que el individuo le manifestó textuales palabras "Dame a tu hija, dame a tu hija" notando el tono de la voz característico a los porteños.

En ese momento el sujeto abrazó a su bebé para quitársela de sus brazos, comenzando un forcejeo y gritos de pedido de auxilio, que provocaron que el suelte a la bebé para luego subirse al vehículo y huyeron rápidamente del lugar, dirigiéndose por calle 39 hacia el oeste, no recordando cuántas cuadras realizó este rodado ya que se perdió de vista rápidamente.

La denunciante agregó que luego se dirigió caminando hacia la casa de su suegra, (domiciliada en el mismo barrio) donde a través de un llamado telefónico le comunicó lo sucedido a su madre, la cual se hizo presente en el lugar y luego recién a las 07.30 horas aproximadamente, dieron aviso al abonado 911.

Del presente hecho no resultó lesionada, ni tampoco su hija menor, no deseando ser examinadas. La joven dejó constancia que en caso de volver a ver nuevamente al mencionado vehículo se encontraría en condiciones de poder reconocerlo. Accionó penalmente y se solicitó colaboración a las Divisiones Investigaciones Complejas Interior, COM y Patrulla Preventiva.

Periodismo365