/ / JUNTO AL PRESIDENTE Y MANDATARIOS PROVINCIALES, CAPITANICH REPASÓ LA AGENDA DE OBRAS DE 2022

“Tuvimos una excelente reunión", señaló el mandatario. Fueron tres los temas prioritarios analizados por 13 gobernadores con Alberto Fernández, tras el voto en contra de la oposición hacia el Presupuesto 2022: la identificación de obras prioritarias para su financiamiento, el consenso fiscal y los alcances del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

La agenda abordada tuvo que ver con la ley de presupuesto y el voto contrario por parte de la oposición que implica una reformulación desde el punto de vista de la implementación de las medidas, con el objeto de garantizar la asignación de los recursos para la ejecución de las políticas públicas en cada uno de los distritos, provincias y municipios. En ese marco, el presidente les confirmó que prorrogará la actual ley de presupuesto vigente.

“Tenemos un horizonte previsible. Lo que pasa es que esta decisión de la oposición de dejar al país sin una herramienta de planificación financiera como lo es el presupuesto afecta a la asignación de recursos”, remarcó el gobernador, quien agregó que la situación “obliga a trabajar en una agenda de identificación de obras, acciones y realizaciones; como también el tema del subsidio al sistema de transporte público de pasajeros y energía”.

La reunión tuvo lugar en la Quinta Presidencial de Olivos, y también estuvieron presentes el jefe de Gabinete de ministros Juan Manzur y el ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. Además del mandatario chaqueño, participaron del encuentro los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra Del Fuego), y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Obras prioritarias para el financiamiento y consenso fiscal

Capitanich señaló que, con los equipos provinciales, ya está trabajando “para identificar cada una de las obras para verificar las fuentes de financiamiento, y se hará un reporte para el viernes a fin de que el lunes tengamos otra reunión en Buenos Aires”. Además, se trabajará “en el proyecto de subsidios al sistema de transporte de pasajeros y a la energía a los efectos de garantizar que esto sea posible de financiar y ejecutar durante el ejercicio 2022: y se tendrá una reunión con las provincias que integramos bajos submeridionales: Santa Fe y Santiago del Estero; y las que integramos la Comisión del Bermejo (COREBE)”.

Justamente el lunes 27 se estará suscribiendo la prórroga del consenso fiscal, donde “la idea central es una prórroga sin modificaciones que afecten la cuantía de recursos percibidos por cada jurisdicción”, porque “el gran compromiso es trabajar para radicar más industrias, promover más inversión pública, y seguir reactivando la actividad económica que está muy fuerte en cada una de nuestras provincias”, agregó Capitanich en una conferencia de prensa brindada en la tarde de este martes en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

Una oposición irresponsable que generó daños a las provincias

Durante su alocución tuvo un párrafo para la oposición. “He observado que gobernadores opositores junto al jefe de la Ciudad de Buenos que plantearon la necesidad de hacer un nuevo presupuesto. Eso no es posible. Lo que prescribe la Constitución Nacional es muy claro. No puede tratarse hasta el año próximo”, señaló, y remarcó: “Los legisladores deben votar por el interés de las provincias y del país, no pensar en una perspectiva solamente partidaria”.

Asimismo, señaló que “es posible pensar en el tratamiento hoy en la Cámara de Diputados de la Nación para revisar lo que venía como sanción o media sanción en Senadores respecto al impuesto a los bienes personales, y respecto al impuesto a las ganancias. Eso nos está afectando en la provincia del Chaco en cerca de 10.000 millones de pesos. Pero también la actitud irresponsable de la oposición generó la imposibilidad fáctica de establecer un mecanismo de financiamiento para el segundo puente Chaco Corrientes u otras obras que teníamos contempladas”, agregó.

Durante la reunión con el Presidente, también se abordó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Se nos informó sobre la negociación y hemos establecido la búsqueda del mejor acuerdo posible. La pesada carga de la deuda originada por el gobierno de Macri no será fácil de resolver. El gobierno está trabajando en un periodo de gracia, en el plazo máximo de la obligación y en la reducción de la tasa de interés que implicaría para el país un ahorro de 1.000 millones de dólares”, detalló Capitanich.

En ese marco, reiteró que durante su Gobierno (entre diciembre de 2015 y 2019), el Gobierno de Macri que hoy ejerce una oposición irresponsable, “tomó deuda por casi 100.000 millones de dólares y hubo fuga de capitales por 88.000 millones de dólares. Aquí no se hicieron ni puentes ni carreteras, ni obras de energía ni viviendas ni se radicaron más inversiones ni más industrias ni más empleos”, rememoró. “El máximo esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es lograr el mejor acuerdo posible”, culminó el gobernador.

