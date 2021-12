/ / SÁENZ PEÑA: "EN MIS 30 AÑOS DE MÉDICO JAMÁS VÍ UN HECHO DE INSEGURIDAD COMO ÉSTE", AFIRMÓ EL DIRECTOR DE LA UME

Con respecto a los lamentables y preocupantes sucesos que ocurrieron en la Unidad Médica Educativa (UME) de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), el Dr. Johnny Curtis, director de la clínica universitaria; este jueves a la mañana en rueda de prensa brindó detalles del lamentable suceso.

El Dr. Curtis agregó que "inmediatamente se avisó a los lugares de las tres garitas de entrada a la Universidad donde también los encargados de seguridad de esos sectores confirmaron que había un sujeto en cada una de las garitas preguntando también por este mismo personal que no se encontraba dentro de la UME porque está de franco", remarcó.

El director de la UME aclaró que un caso así "es la primera vez que sucede. Yo tengo 30 años de médico y nunca pasó un hecho así de este tipo de inseguridad donde alguien entra así de esta forma, amenazando al personal y a todos. El personal nuestro de seguridad no es portador de armas de ningún tipo, solamente hace prevención, y por todo este tema de la pandemia, todo lo que hacen es restringir la entrada de familiares y de personas dentro del nosocomio para que no tengamos contagios y demás cuestiones, por eso no pueden tomar ninguna decisión sobre hacer algo con este tipo de hechos. Evidentemente esta persona pasó cuando ingresó alguna ambulancia, sino normalmente son detenidos en el portón, vienen con algún familiar y se controla que estén con la documentación de vacunas y con el correspondiente hisopado, sino no pueden ingresar a la UME", destacó.

El Dr. Curtis recordó que el violento suceso ocurrió pasado el mediodía de ayer "y en las numerosas cámaras de seguridad que hay en todo el predio de la UME se puede observar visualmente que los sujetos no tenían armas de fuego en las manos, no sabemos si las tenían bajo la ropa. No tenemos idea de porqué lo buscaban al enfermero que está de vacaciones y los vínculos que podría tener con estas personas. La UNCAus hizo su investigación interna hasta saber qué pasó y se formalizó la correspondiente denuncia así que también la Policía y la Justicia están trabajando en el caso. Es un hecho insólito pero a medida que van pasando las horas y va saliendo la información en los medios de prensa uno va tomando conciencia de lo que está pasando. No pudimos comunicarnos con el enfermero, le mandamos mensajes pero no contestó. Él está de franco y tampoco no sabemos donde está. Él estuvo hasta el lunes y después salió de franco unos días pero no sabemos siquiera si está enterado de todo esto, supongo que por la noticias se habrá enterado", finalizó el Dr. Curtis.

Periodismo365