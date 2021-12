/ / SÁENZ PEÑA - ROBAN A CAMIONEROS BRASILEÑOS: TURISTAS TUCUMANOS HUYEN ASUSTADOS

"Los camioneros brasileños andan siempre en caravana y estaban almorzando en mi comedor, también estaba un contingente de 30 turistas tucumanos que cruzaban viajando por Sáenz Peña, quienes de paso y después de comer querían ir un rato al Zoológico. De repente se armó el desbande de gente porque les pegaron el grito a los camioneros que delincuentes les estaban desvalijando los camiones. Como consecuencia de eso los turistas no fueron al Zoológico y subieron a la combi, prácticamente salieron huyendo asustados y prometieron no volver a parar en Sáenz Peña. Ya no se puede más de tantos robos y asaltos que hay en esta zona. Vengo advirtiendo hace bastante tiempo que me voy a quedar sin clientes y tendré que cerrar mi negocio. Hablé con los máximos jefes policiales, fiscales, etc. Pero sigue el festival de robos, asaltos y desvalijamientos a la gente que se detiene en los negocios de la rotonda. Y lo peor es que nadie hace nada. Vos llamás a la Policía y te dicen que sin orden del Fiscal ellos no pueden actuar. Esta situación es muy triste y lamentable para nuestra ciudad", disparó ofuscado el empresario gastronómico Freddy Torres, dueño del tradicional comedor "El Faro" ubicado en una de las estaciones de servicio de la Rotonda de acceso a nuestra ciudad.

Con respecto al hecho puntual de ayer lunes, el gastronómico detalló que pasado el mediodía llegaron varios camioneros brasileños y se bajaron a almorzar en su comedor donde ya estaba comiendo un contingente de 30 turistas tucumanos. "Ellos andaban en una combi y la idea era ir a conocer el Complejo Ecológico Municipal para después continuar viaje. Eran todos profesionales universitarios que cruzaban por Sáenz Peña. A los pocos minutos se escucharon gritos de personas que llamaban a los camioneros brasileños porque los delincuentes que abundan en esta zona, les habían roto los precintos de por lo menos un camión y lo estaban desvalijando".

Torres agregó que los trabajadores del volante salieron corriendo insultando y pusieron en fuga a los malvivientes. "Resulta que mientras robaban, todos miraban pero como siempre pasa, nadie se quiere meter porque esa gente es muy peligrosa y con estas fiestas de fin de año que ya se vienen, esos delincuentes están imparables. Al final, en medio del escándalo se produjo un desbande y también se levantaron los comensales tucumanos, pagaron y se fueron asustados de Sáenz Peña sin alcanzar a conocer el Zoológico de nuestra ciudad. Esto es vergonzoso, lamentable, no puede estar pasando. Los camioneros brasileños cerraron las carpas de sus transportes y también se fueron sin hacer denuncia policial porque ellos tienen un tiempo limitado para llegar a los puertos de Chile con sus cargamentos, o sino les cobran multa. Lo que es seguro es que aquí no paran más a comer", remarcó el trabajador gastronómico pidiendo más presencia policial y recordando que Gendarmería Nacional tenía una oficina a metros de su comedor, "pero hace 6 o 7 meses levantaron todo de un día para el otro y se fueron. No sé porqué motivo se fueron los gendarmes pera esta zona ya es tierra de nadie", insistió Torres.

