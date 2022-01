/ / ACUERDO CON EL FMI: BONOS Y ACCIONES SUBEN HASTA 10% EN LAS PRIMERA OPERACIONES ANTES DE LA APERTURA DEL MERCADO

Los bonos avanzan fuerte previo a la apertura de mercado y muestran el optimismo. Los títulos argentinos habían sufrido un fuerte castigo en las últimas semanas por la demora en la definición.

Según las primeras operaciones pre market en Wall Street, los títulos públicos argentinos registraban subas de hasta 10,4%, como en el caso del Global 2041 (GD41), un 9,4% en el GD46, y un 10,1% en el GD35, todos emitidos en el último canje de bonos de 2020. Con estos saltos de cotización, los bonos en dólares recortan la baja de 2022 a un 4% en promedio, luego de haber llegado a hundirse un 14% en promedio, a valores de default. Mientras que los bonos en dólares recuperan un 0,5% en promedio para las emisiones Globales con ley extranjera, el riesgo país de JP Morgan recorta 14 unidades para Argentina, a 1.889 puntos básicos.

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para restructurar la deuda y afirmó que el país tenía "una soga al cuello, una espada de Damocles y ahora tiene un camino que puede recorrer", a la vez que remarcó que el acuerdo permite "ordenar el presente y construir un futuro". El jefe de Estado pidió a la oposición que respalde el acuerdo en el Congreso y criticó, sin nombrarlo, a su antecesor, Mauricio Macri, por haber tomado el multimillonario préstamo.

En su discurso, el Presidente destacó que, a diferencia de otros acuerdos, el arribado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, "no contempla restricciones que posterguen el desarrollo" de la Argentina. En ese sentido, precisó: "No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero".

Asimismo, celebró que el entendimiento permite "acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe". Y agregó: "Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos devaluatorios".

