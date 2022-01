/ / SÁENZ PEÑA - DOCENTE DESOCUPADA REPARTÍA COMIDAS: A PUNTA DE MACHETE LE ROBARON SU MOTO

Un violento asalto a punta de machete se produjo a las 21.30 horas de este miércoles en zona de Colectora Sur, cuando dos peligrosos delincuentes le robaron la motocicleta a una docente desocupada que circulaba acompañada de su hija. Las indefensas víctimas repartían pedidos de comidas que la profesora elabora en su casa. "Sabemos que está muy peligroso por la inseguridad que hay, entonces salimos juntas con mi hija a repartir los pedidos de comidas que yo hago en mi casa porque estoy sin trabajo en la docencia. Al llegar a la Colectora nos atacaron dos delincuentes armados y uno de ellos muy furioso nos amenazó diciendo que nos iba a matar a machetazos y que le entregue mi moto. Nosotras gritamos pidiendo ayuda porque vimos gente afuera sentada en la vereda pero nadie se quiso meter. Me resistí al asalto y el ladrón me quiso machetear, entonces mi hija me pidió que le entregue la moto y que se vayan. Los ladrones se fueron ya en dos motos para el lado del INTA. Mi moto era mi única herramienta de trabajo para repartir las comidas que hago. Gracias a Dios no nos hirieron ni a mí ni a mi hija, pero cómo voy a hacer ahora para comprar una moto nueva?, lamentó la víctima al ser consultada por Periodismo365.

Minutos después, la docente de 42 años de edad confirmó a Periodismo365 que denunció el asalto en Comisaría 5º, detallando a las 21.30 horas de este miércoles circulaba hacia el Barrio San Cayetano junto a su hija a entregar un pedido de comidas, en su motocicleta marca Honda Wave, color negro, dominio 513GOM. Ambas transitaban por calle Independencia y cruzaron la Ruta Nacional Nº 16 hacia Colectora Sur.

Cuando bajó a la Colectora, una moto de mayor cilindrada con dos delincuentes a bordo la arrinconó en la oscuridad donde hay una garita de colectivos. En ese momento el acompañante descendió del rodado y las amenazó de muerte esgrimiendo un machete. La indefensa víctima se negó y allí comenzó un forcejeo con el malviviente, lo que enfureció aún más al malhechor.

En esas circunstancias su hija le pidió por favor que le entregue la moto ya que el violento delincuente amagó con pegarle machetazos. La docente soltó su rodado y los malhechores se dieron a la fuga por calle Independencia hacia el sur, en dirección hacia el INTA. Ambos ladrones eran fornidos y mayores de edad. De milagro la docente y su hija no resultaron heridas. La Policía trabaja intensamente para dar con los peligrosos delincuentes.

