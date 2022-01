/ / SÁENZ PEÑA - INSEGURIDAD: VIOLENTO ROBO A UNA CICLISTA CUANDO IBA A TRABAJAR

"Me dirigía a mi trabajo cuando me sorprendieron dos delincuentes en una moto. Me empujaron tan fuerte que caí al suelo y ahí aprovecharon para robarme mi bicicleta", contó la víctima a Periodismo365.

Al circular por calle 6 y 11 del Barrio Belgrano, la mujer fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta de 110 cc., color negro, y en cuestión de segundos el acompañante descendió corriendo y la empujó violentamente haciéndola caer al suelo, para luego robarle la bicicleta y huir en dirección hacia calle 12.

