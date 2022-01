/ / SÁENZ PEÑA - MÁS VIOLENCIA: MOTOCICLISTA GOLPEÓ A INSPECTOR MUNICIPAL EN CÉNTRICO OPERATIVO

Un violento ataque a un trabajador municipal ocurrió en la noche de este domingo en pleno centro de Sáenz Peña. El empleado de la Dirección de Tránsito formalizó la correspondiente denuncia penal en Comisaría 1º. Como consecuencia de la salvaje agresión, el empleado municipal quedó con lesiones en su dentadura y zona de los labios. La Policía detuvo al atacante, que quedó detenido en Comisaría 1º. Su novia, que también estaba enfurecida, no pudo ser detenida por falta de personal policial femenino en el Operativo.

"Estábamos 5 inspectores más la camioneta de Tránsito sobre la calle 23 y el motociclista apareció circulando por calle 14 y así como venía subió a la vereda de la calle 23, en contramano con su pareja a bordo. Le tocamos silbato hasta que lo hicimos detener, y le avisamos que por la vereda no se puede circular. Luego le pedimos la documentación de la moto y aplicamos todo lo que dice el protocolo para estos casos. Fue ahí que el sujeto se puso muy agresivo, tanto él como la novia, y ella quiso pegarle a una inspectora, mientras gritaban todo tipo de insultos y amenazas al personal municipal", detalló la víctima a Periodismo365.

Al ver que la situación se ponía tensa los empleados de Tránsito municipal llamaron a la Policía "que llegó de inmediato y los efectivos le sacaron la moto, ya que le habíamos hecho el acta de infracción y retención del rodado. El motociclista estaba muy agresivo y violento, ni entre 6 policías podían controlarlo, se les escapó y ahí fue que fue corriendo hasta donde yo estaba y me pegó una trompada en la boca, mientras yo defendía a mi compañera que su novia no la agreda, ya que fueron muy violentos a increparlos a todos. Ahí recién la Policía lo redujo, lo esposaron y lo llevaron detenido. Como no había personal policial femenino, la Policía no la detuvo a la novia, que también estaba muy alterada y furiosa", remarcó el Inspector agredido.

"Tengo un diente flojo y el labio hinchado, lesiones que constató el médico policial en turno. Yo hace 4 años que trabajo aquí y siempre nos están agrediendo en las calles, nos arrojan elementos contundentes, botellazos, ladrillazos porque sí nomás. Y ahora ya nos agreden a golpes cuando nosotros solamente hacemos nuestro trabajo", lamentó finalmente.

Periodismo365