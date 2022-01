/ / SÁENZ PEÑA: A PUNTA DE PUÑAL, ASALTARON A UNA ARTISTA TRAS ACTUAR EN UN BINGO

La reconocida cantante local Miriam Jercovich y su esposo fueron víctimas de un violento asalto. El atraco fue perpetrado tras salir del Bingo de Veteranos de Fútbol, a metros del predio donde se realizó el multitudinario evento el pasado sábado a la noche. Afortunadamente ninguno resultó herido de gravedad ya que solo presentan lesiones leves. Sin embargo el vehículo en el que se desplazaban sufrió destrozos por el salvaje ataque de los patoteros.

La situación se agravó cuando los delincuentes abrieron todas las puertas ingresando al vehículo, iniciándose un violento forcejeo con la mujer, a quienes le propinaron fuertes golpes lesionándola en su pierna izquierda. En esas circunstancias los ladrones le sustrajeron 2 celulares, uno marca Samsung J7, color blanco, con funda protectora color azul y otro teléfono marca Samsung A20, color negro, con protector color blanco; luego los malhechores se dieron a la fuga por calle 49.

El esposo de la artista decidió seguirlos con su automóvil pero los peligrosos delincuentes comenzaron a atacarlos lanzando todo tipo de elementos contundentes hacia el automóvil, piedrazos, ladrillazos y hondazos, que impactaron en las puertas del lado del acompañante. Tras el tremendo ataque la pareja decidió abandonar el lugar inmediatamente temiendo por su integridad física, aunque el vehículo quedó dañado por los impactos. En la denuncia realizada en sede policial consta que la pareja sufrió lesiones de carácter leve y no quisieron ser atendidos por el Médico policial en turno.

QUIEN NOS CUIDA?

Tener cuidado y que DIOS nos proteja.

El sábado después de pasar una noche maravillosa junto a mi mujer en el bingo de veteranos, al terminar nos dirigiamos a otro evento, en el salón de calle 4 entre 49 y 51.

Viniendo por la calle 51 y 8 me detengo bajo la luz y desciendo

Para controlar un neumatico, grave error mio, era muy concurrido el transito por la salida de la gente de dicho Bingo.

En ese instante soy atacado por la espalda por una persona de sexo masculino que quiso agarrarme del cuello y con cuchillo en mano, no se como pude safar( Gracias a Dios y mi Ángel de la guarda)

Entre esquivadas al ataque con cuchillo o pequeño machete, veo que en el auto , donde estaba mi mujer miriam jercovich, ella es atacada por tres individuos mas, 4 en total, ante eso, solo atino a gritarles y tratar de defenderla a la cual ellos se dan a la fuga.

Subo al auto y pregunto si le habrían hecho daño, si la hirieron o algo, me responde que no, que se llevaron los celulares, con un ataque de nervios ella, gritando, me dice ahi van, bajando por la calle 8 desde la 51, al verlos corriendo, atino a seguir con mi auto, ciego y embroncado por la situacion,( otro error mio)

Al llegar a la esquina los sujetos comenzaron a tirarnos piedras y ladrillos, destruyendo parcialmente el auto, tuve que emprender la marcha, enfurecido y ciego volvi a la ruta y veo la luz azul de un patrullero sobre la ruta, me acerque.y le dije a los agente de lo sucedido y me contesta que no pueden hacer nada, porque ellos estaban avocado a ese lugar, que vaya a hacer la denuncia a la comisaria, mas impotencia todavia.

Nos volvemos al salón donde actuaban mis cuñados, y escuchábamos que ya estaban actuando.

En ese instante se acerca una pareja de jovenes, para decirnos que vieron todo lo acontecido, diciendonos quienes, cuales y cuantos eran los delincuentes, ya algo comun para los vecinos, siempre los mismos delincuentes, con el mismo actuar para robar.

Ya un poco mas calmo me dirijo a la comisaria a hacer la denuncia de lo acontecido.

Y vaya casualidad que estando ahi y relatando lo acontecido un muchacho que estaba en turno para hacer una denuncia por otro hecho, al escucharme, el solo interfiere en la coversacion, diciendome, ufff que macana che, esos son los fulanos y fulanos, todos los días roban ahi, a muchos les pasa lo mismo, terminando diciéndonos, gracias a DIOS , no le hicieron nada.

Dados minutos, llega mi turno, para hacer la denuncia,lo cual relato, todo esto que les cuento a ustedes amigos.

Aca estoy con la denuncia en mano. Esperando noticias.

Esto lo veiamos por tele, como algo que ocurria en BS.AS. hoy nos ocurrió a nosotros, aquí, en saenz Peña,

Por favor cuídense al circular por la calle 51 y 8 y también por la calle 41 y 8 porque son los lugares que estos delincuentes roban, atacan y lastiman a la pobre gente.

Estos ratas, están y viven ente nosotros.cuidense.

A los amigos manden wassap a mi numero de personal para agendarlos, tambien di de bajo el de claro y no puedo consegui chip, debido que no hay negocio de claro aqui.

O manden mjes por Messenger con su numero.

Bueno amigos, gracias por prestar su atencion. esta es una manera de desahogarme, je.

''SOlO DIOS NOS CUIDA'"

Periodismo365