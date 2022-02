/ / CAMINO AL 2 DE ABRIL: CAPITANICH ANTICIPÓ UN AUMENTO SIGNIFICATIVO EN LAS PENSIONES DE LOS VETERANOS DE MALVINAS

En una reunión con representantes del sector, adelantó que el 1 de marzo se anunciará una reparación histórica para los héroes de guerra. Asimismo, ratificó una agenda de trabajo que permita inversiones para construir un Museo de Malvinas y un centro de ex combatientes en cada localidad que aún no lo tenga.

“Nos juntamos para trabajar en propuestas que reconozcan el valor que representan para nuestro país los veteranos de Malvinas. Y vamos a reconocer su compromiso con hechos y no palabras”, señaló el gobernador. Asimismo, ratificó que se trabaja para que en el acto del 2 de Abril, jornada en la que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, “todos puedan estar presentes y ser reconocidos”, señaló.

Además, adelantó que se invertirá en materia infraestructura para construir los Centros de Veteranos y Museos de Malvinas en las localidades del interior. “Entre todos y todas seguimos trabajando para volver a encontrarnos en la mesa Malvinas nos une”, agregó Capitanich, quien estuvo acompañado del ministro de Gobierno y Trabajo Juan Manuel Chapo y el subsecretario de Gobierno, Raúl Bittel.

El reconocimiento que merecen los héroes de Malvinas

En el marco del encuentro que contó con la presencia de 12 referentes de excombatientes de Malvinas, que representaron a sus pares de distintas localidades de la provincia, Capitanich confirmó la decisión de tener un incremento significativo en la pensión de los ex combatientes.

Hay que recordar que por ley provincial se establece el beneficio de una pensión graciable provincial para ex combatientes, con carácter mensual. Además, no pagan impuestos municipales, peajes ni estacionamiento, cuentan con energía bonificada, agua gratuita y cuotas de viviendas bonificadas al 100%.

En ese marco, el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, recordó que el encuentro se dio en el marco de la apertura, el pasado jueves, de la mesa Malvinas Nos Une, en función de los 40 años del conflicto bélico.

Tras definir la reunión como “fructífera y positiva”, Chapo remarcó que el gobernador “dio respuesta al pedido puntual de incremento de la pensión provincial” y ratificó que el incremento será “significativo”. Asimismo, aclaró que el anuncio del 1 de marzo requerirá “la elaboración de un Decreto ad referéndum de la Legislatura provincial, porque hay una ley que establece cuál es hoy esa pensión”.

Chapo valoró que, tras la reunión, “los veteranos se van con una decisión política del gobernador, en función de estos 40 años de la gesta, algo que es muy importante y que va a ser muy significativo para todos los ex combatientes”.

Finalmente, remarcó que, como parte de la agenda, se estableció un proceso de inversión en infraestructura permitirá que en lugares donde aún no hay Centro de ex combatientes, se cuente con uno. “Nos vamos a abocar a que en el transcurso de este año podamos construir Museo de Malvinas y un centro de ex combatientes en cada localidad”, concluyó.

Políticas públicas para Malvinizar

A su turno, Miguel Ángel Villordo, titular de Centro de Ex Combatientes de Resistencia calificó la reunión “muy positiva”, valorando el espacio concedido por el gobernador, el ministro Chapo y el subsecretario Bittel “para tratar temas muy importantes para nuestro sector, como por ejemplo una muy buena recomposición salarial en las pensiones provinciales, la construcción de nuevos centros de ex combatientes en toda la provincia y la finalización de nuestro centro que está por Dónovan y también el museo de la asociación 2 de Abril”.

Por otra parte, en referencia a lo que serán las actividades por los 40 años de Malvinas, aseguró: “Para nosotros es una fecha de reflexión por todo lo vivido, Chaco entregó más de 60 soldados que dieron su vida en defensa de la soberanía”.

En esa línea, Villordo recordó que, a partir de una invitación del Gobierno provincial, hoy se encuentra “en un lugar importantísimo” como asistente ejecutivo en Políticas de Malvinización. “Malvinizar es volver a hablar de Malvinas, y cuando uno habla de Malvinas habla de soberanía y cuando uno habla de soberanía habla de los recursos naturales, del mar, de la Antártida, del agua dulce y de todos los recursos que lamentablemente siguen robándonos los ingleses en Malvinas”, reflexionó.

Presentes

Participaron del encuentro: Eduardo Gómez, de Villa Ángela y en representación de veteranos de Coronel Du Graty, Santa Sylvina, San Bernardo, Samuhu, Enrique Urien y Villa Berthet; Daniel Guzmán, de General Pinedo; Manuel Rodríguez, de las Breñas y en representación de Corzuela, Charata, Hermoso Campo y Gancedo.

Por Juan José Castelli estuvo Alejo Muñoz, quien además participó representando a veteranos de Departamento Güemes, Miraflores, Villa Río Bermejito y Fuerte Esperanza; Valentín Aranda, de Pampa del Infierno; Miguel González, de General San Martín y en representación de veteranos de Pampa del Indio, General Roca, Pampa Almirón, Ciervo Petiso, La Eduvigis y Laguna Limpia.

Por Quitilipi, participó Isidro Sosa; por Tres Isletas, Antonio Blanco; por Resistencia y en representación de Barranqueras, Vilelas, Tirol, Makallé, La Verde, Las Garcitas, Colonia Benítez y Margarita Belén, Martin Bacs; y Ramón Martínez, de Sáenz Peña y en representación de veteranos de La Matanza, Colonia Florida y El Palmar.

En tanto que por Departamento Bermejo y en representación de La Leonesa, Las Palmas, General Vedia, Bermejo y Puerto Eva Perón, participó Víctor Romero; mientras que, en representación del Centro de Ex Combatientes de Resistencia, participó Miguel Villordo.

