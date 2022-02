/ / CHACO: COMERCIANTES RECLAMAN POR MAL ESTADO DE LA RUTAS

La FECHACO Y y cámaras de comercio del sudoeste reclaman el mal estado del cruce de rutas 5 y 89.

A través de un comunicado por parte de las entidades, manifestaron el malestar de sus asociados y vecinos de las localidades que representan por “el estado deplorable que se encuentra la Ruta 89 empalme Ruta 5”. “Las rutas se encuentran en malas condiciones dado que no hay cortes de pasto en las banquina que no permite visualizar los carteles de señalización, no hay luminaria y pozos por varias partes”, expresaron.

Asimismo, consideraron que “se ha convertido en una trampa mortal para quienes transitan esa zona de la ruta, ya habiendo muchos accidentes en el lapso de los últimos 15 días, afortunadamente no teniendo que lamentar víctimas pero si daños materiales”.

Por otra parte, afirmaron que productores agropecuarios se suman al reclamo dado que pronto deberán iniciar la campaña algodonera, perjudicando el traslado de la producción primaria hacia los centros de desmontes y acopio.

De esta manera, los dirigentes adelantaron que harán llegar una nota al gobernador Jorge Capitanich y a autoridades de Vialidad Provincial para que tomen carta en el asunto e intervengan de forma inmediata para que se ejecute la reparación de las rutas.

Periodismo365